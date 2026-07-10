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Reality Show Jackson é eliminado da 'Casa do Patrão'; Top 5 é formado Morador disputava a berlinda com Bianca e Sheila

Na quinta-feira, 9, ocorreu o Tá Na Reta da semana na Casa do Patrão e Jackson tornou-se o 13º participante a ser eliminado, com 21,48% dos votos. O morador disputava a berlinda com Bianca e Sheila, que seguem no programa ao receber 33,07% e 45,45% dos votos, respectivamente. Agora, o reality se encaminha para sua finalização e já tem seu Top 5 formado:

- Bianca

- Luiza

- Mari

- Matheus

- Sheila

Relembre a trajetória de Jackson em 'Casa do Patrão'

Como primeiro morador a receber uma multa no condomínio, Jackson nutria uma parceria com João Victor, mesmo que estivessem em grupos diferentes, apesar de seu jogo ter sido marcado por uma estratégia sem alianças.

Durante a competição, o morador manteve uma relação conturbada com Sheila. As divergências sobre estratégias geraram constantes desentendimentos, que se intensificavam em votações e dinâmicas, tornando os confrontos entre os dois frequentes ao longo do jogo

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