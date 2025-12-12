A- A+

K-POP Jackson Wang, do GOT7, anuncia dois shows no Brasil em 2026; confira as cidades e valores Cantor chinês traz a turnê "MagicMan 2 - World Tour" ao País nos dias 23 e 25 de abril

O cantor chinês Jackson Wang, do grupo de k-pop GOT7, anunciou duas apresentações no Brasil em 2026. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (12), pelo site da Ticketmaster.

A turnê “MagicMan 2 - World Tour” começa no dia 31 de março, em Los Angeles. No dia 23 de abril, o show chega a São Paulo, no Suhai Music Hall. O Rio de Janeiro recebe o astro no dia 25 de abril, com apresentação na Farmasi Arena.

Os preços dos ingressos variam de R$ 295 (pista, meia-entrada) a R$ 980 (camarote, inteira) em São Paulo; e entre R$ 260 (cadeira, meia-entrada) e R$ 850 (camarote, inteira) no Rio de Janeiro.

Também há opções de pacotes VIPs, para quem quiser conhecer o artista de perto. Pagando valores que podem chegar a R$ 4.946,40, os fãs podem aproveitar experiências exclusivas, como tirar fotos individuais com Jackson Wang.

