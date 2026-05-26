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MÚSICA Jade Faria lança nova versão, em estúdio, da música "Boca do Estômago" Nova faixa da artista mergulha em emoções, relações humanas e sensações físicas a partir de sonoridade que mistura MPB e experimentação

A cantora e compositora Jade Faria lançou, na última semana, a versão de estúdio de “Boca do Estômago”, música que havia sido mostrada anteriormente no EP ao vivo "3 - Live Session", lançado em 2024.

A nova gravação inaugura uma fase diferente para a canção, agora trabalhada em uma produção mais elaborada e sensorial.

Com influências da MPB e elementos que transitam pela psicodelia vocal e pela construção imagética das emoções, a faixa explora experiências ligadas ao corpo e aos afetos.

A artista utiliza referências ao paladar, à digestão e às reações físicas para abordar o impacto emocional provocado pelas relações humanas.

“No fim, Boca do estômago é sobre relações e interações que nos constroem, por bem e por mal, e nos transformam como seres humanos coletivos”, afirma Jade.

Na composição, sentimentos como ansiedade, conexão, desconforto e desejo aparecem associados às respostas do próprio organismo. A metáfora que dá nome à música surge como representação do lugar onde emoções parecem ganhar forma física.

“O corpo reflete o emocional, revirando tudo interna e externamente. A metáfora da boca do estômago acontece porque pensei nessa região do corpo onde sentimos frio na barriga, borboletas, ânsia, onde dói quando levamos um soco ou uma bolada e onde a digestão passa de forma tão significativa e é impactada por estresse e por felicidade. Sentir o céu no estômago e sentir alguém no céu da boca é imagem de sentir algo positivo, o gosto de cada indivíduo que bate com o nosso paladar”, explica a artista.

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