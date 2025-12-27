A- A+

Romance Jade Picon publica foto discreta com André Lamoglia e web reage: "Assumindo aos poucos" Influencer e ator não confirmaram publicamente o relacionamento, mas foram vistos aos beijos em praia no Rio

Jade Picon publicou na sexta-feira (26) uma foto um tanto mais discreta, mas em momento de intimidade, com André Lamoglia — em uma série de fotos com amigos e família, durante o fim de ano.

A influencer e o ator frequentemente são apontados como um casal e já foram até vistos aos beijos em uma ocasião, mas não falaram publicamente sobre o relacionamento. Fãs procuram qualquer evidência de que eles estão realmente namorando.

Os fãs ficaram animados; outros sequer perceberam o registro discreto. “Ela assumindo o André aos poucos”, comentou uma seguidora. “Tão discreta que tive que voltar para perceber, são lindos”, disse um outro internauta.

Fato é que Jade e André foram vistos se beijando pela primeira vez na última segunda-feira (22), quando estavam em uma praia da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste no Rio de Janeiro.

Eles foram flagrados depois de uma partida de futevôlei, no que marcou a primeira aparição pública do casal em clima de romance.

Veja também