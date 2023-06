Jade Picon: saiba os riscos e benefícios das dietas adotadas pela atriz e influencer

A- A+

Quem acompanha as redes sociais já deve ter visto o nome de Jade Picon associado a algum modelo estético. Seja pela alimentação equilibrada ou pelos treinos que volta e meia viralizam, o fato é que a influenciadora é motivo de inspiração para muita gente.



Especialistas ouvidos pelo Globo, no entanto, alertam para os riscos e elencam benefícios do modelo seguido pela ex-BBB, que vai desde jejum intermitente à dieta low carb (com baixo carboidrato).

Para a nutricionista Marcela Kotait, especialista em obesidade e transtornos alimentares, dietas restritivas falham na maior parte das vezes. De acordo com ela, este tipo de alimentação pode representar um alerta, já que aumenta o risco do desenvolvimento de transtornos alimentares, além de episódios de compulsão alimentar. Outro fato mencionado pela profissional é que, nesses casos, a recuperação do peso pode ocorrer entre seis e 24 meses. Entenda:

Fazer jejum intermitente sem acompanhamento pode gerar consequências ruins, como passar mal e ter uma queda de energia e de glicemia, comum em pessoas que têm esta propensão. Além disso, é possível que ocorra o descontrole alimentar.



Por outro lado, a prática pode ajudar na perda de peso. No entanto, nutricionistas avisam que é preciso levar o “benefício” com cautela. Na maior parte dos casos, o jejum pode ser um problema.

Já no caso das dietas low carb, aspectos negativos podem ser o aumento da fadiga, cansaço e o “efeito sanfona”. Especialistas afirmam que, embora seja possível perder líquido e massa muscular desta maneira, o ganho de gordura corporal também é facilitado.

O jejum intermitente é um método que consiste em aumentar progressivamente o número de horas sem comer, começando em 12 e podendo chegar até 36. O organismo, nesses casos, se acostuma a funcionar ingerindo menos alimentos. No BBB 22, Jade chegou a dizer que tem uma “alimentação muito regrada” e que faz “jejum de 16 horas todos os dias”. Naquela ocasião, ela afirmou que só almoça e janta — e tem a nutrição baseada em salada e proteína.

Segundo Lara Natacci, nutricionista pela Universidade de São Paulo (USP), o jejum pode ser interessante para uma pessoa que “chega em casa e para de comer às 18h”. Depois, vai dormir cedo e consegue esperar antes de tomar o café da manhã no dia seguinte. Mas, alertou, esta não é a realidade da maior parte da população, que precisa de “uma exigência corporal maior”. Nesses casos, o método pode não ser indicado.

— Se a pessoa fizer uma dieta balanceada, equilibrada, e fizer uma restrição calórica, ela pode emagrecer. Dependendo do tipo de alimentação que ela tenha, é possível ter benefícios em todas as áreas, como a diminuição do colesterol e da gordura abdominal — explicou Lara ao Globo. — Mas, para ter bons resultados, é preciso ter outros hábitos saudáveis, como dormir bem, fazer exercícios e gerenciar o estresse.

Dieta low carb

Na dieta low carb, os carboidratos são restritos. Em 2018, um estudo publicado pela revista científica Lancet comprovou que ingerir esses alimentos de forma moderada é essencial para uma longa expectativa de vida. Por outro lado, há pesquisas que indicam que dietas com baixo carboidrato e ricas em gorduras podem ser benéficas para a saúde do coração caso a pessoa esteja acima do peso.

— Nessa dieta, alimentos como arroz, pães, massas, cereais e até algumas frutas são retirados. A perda de peso até acontece, mas o corpo também perde bastante líquido. Por isso, é muito fácil voltar a ganhar peso quando o carboidrato é reintroduzido. É comum a pessoa restringir por um tempo, não aguentar e voltar a consumir. Só que, quando volta, ganha gordura corporal — disse Lara.

Além disso, a nutricionista pontuou que relatos de intestino preso são comuns quando há uma restrição severa aos carboidratos, já que a pessoa deixa de comer alimentos com fibras. Somado a isso, não é raro casos em que há baixa de energia e aumento do colesterol, já que a dieta passa a ter mais consumo de gorduras. Para ela, a recomendação é que as refeições sejam feitas com carboidratos que trazem mais fibras e nutrientes.

— Ao invés de comer pão branco, pode usar um pão integral. Substituir o arroz branco pelo integral, e assim por diante. Dessa forma, comeremos fibras, o intestino vai funcionar melhor e haverá benefícios em relação à saúde. Também é algo que conseguimos manter por mais tempo.

