FAMOSOS Jade Picon e André Lamoglia são flagrados aos beijos no Rio, confirmando rumores de romance Segundo a Quem, o casal de famosos vive um relacionamento de idas e vindas desde 2023

Jade Picon e André Lamoglia foram flagrados aos beijos nesta segunda-feira (22). O registro foi divulgado pelo Portal Leo Dias após meses de rumores sobre um possível romance entre os dois.

O flagra ocorreu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, depois de uma partida de futevôlei. No vídeo, o ator de “Os Donos do Jogo” aparece bastante sorridente após trocar um selinho rápido com a influenciadora em um canto da orla.

André e Jade foram vistos juntos pela primeira vez em 2023. Segundo a Quem, eles vivem um relacionamento de idas e vindas desde então, mas nunca assumiram publicamente o namoro.



Em entrevista à revista, a ex-BBB afirmou que prefere manter a privacidade sobre sua vida pessoal. “Eu acho que tenho tanta coisa mais interessante para falar do que sobre a minha vida amorosa… Busco focar nos meus projetos, no que estou fazendo, em como penso. Isso [relacionamentos] está num lugar diferente do que quero trazer para as pessoas, do que quero que pensem quando estão vendo algo sobre mim”, disse.

