Jaé lança cartão personalizado para o show da Shakira
Eles estarão disponíveis pelo valor de R$ 25; pagamentos serão feitos exclusivamente via Pix
O Jaé está vendendo cartões especiais para o show da cantora colombiana Shakira, que acontece no dia 2 de maio nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A venda começou nesta sexta-feira e vai até o dia do megaevento, sempre das 8h às 18h, com uma equipe de promotores atuando diretamente nas estações para orientar o público e facilitar a aquisição dos cartões.
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Os cartões personalizados do Jaé foram desenvolvidos especialmente para a ocasião. É uma quantidade limitada para os fãs colecionadores guardarem como lembrança do megaevento. Eles estarão disponíveis pelo valor de R$ 25,00, distribuídos da seguinte forma:
R$ 15,80 em créditos de transporte
R$ 9,20 referentes ao custo do cartão (casco)
Os pagamentos serão feitos exclusivamente via Pix. Além de funcionais, os cartões são uma lembrança do evento.
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Vendas nas estações (fase inicial):
Jardim Oceânico
Botafogo
Central
Carioca
Largo do Machado
A edição limitada para colecionadores é uma experiência preparada pelo JaÉ para os fãs mais aficionados, mas não são obrigatórios para embarque para os shows, sendo idealizada para que quem quiser guardar a lembrança especial do evento.