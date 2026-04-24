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Evento Jaé lança cartão personalizado para o show da Shakira Eles estarão disponíveis pelo valor de R$ 25; pagamentos serão feitos exclusivamente via Pix

O Jaé está vendendo cartões especiais para o show da cantora colombiana Shakira, que acontece no dia 2 de maio nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A venda começou nesta sexta-feira e vai até o dia do megaevento, sempre das 8h às 18h, com uma equipe de promotores atuando diretamente nas estações para orientar o público e facilitar a aquisição dos cartões.

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Os cartões personalizados do Jaé foram desenvolvidos especialmente para a ocasião. É uma quantidade limitada para os fãs colecionadores guardarem como lembrança do megaevento. Eles estarão disponíveis pelo valor de R$ 25,00, distribuídos da seguinte forma:

R$ 15,80 em créditos de transporte

R$ 9,20 referentes ao custo do cartão (casco)

Os pagamentos serão feitos exclusivamente via Pix. Além de funcionais, os cartões são uma lembrança do evento.

Vendas nas estações (fase inicial):

Jardim Oceânico

Botafogo

Central

Carioca

Largo do Machado

A edição limitada para colecionadores é uma experiência preparada pelo JaÉ para os fãs mais aficionados, mas não são obrigatórios para embarque para os shows, sendo idealizada para que quem quiser guardar a lembrança especial do evento.

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