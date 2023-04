A- A+

acidente Jaehyuk, do TREASURE, pega fogo durante show na Tailândia e avisa fãs que está bem O artista recebeu ajuda dos outros integrantes do grupo e desceu do palco para fazer um curativo, retomando a performance logo depois

O cantor sul-coreano Yoon Jaehyuk, de 21 anos, pegou fogo por um breve momento durante um show do grupo TREASURE para mais de 10 mil pessoas numa arena lotada em Bangkok, na Tailândia, neste domingo (02). O artista foi atingido pelas chamas que saíam do palco como efeito especial. Segundo a emissora sul-coreana SBS, ele acabou acionando o interruptor que liga o dispositivo com o próprio pé. O artista depois relatou aos fãs que sofreu apenas ferimentos leves e garantiu que está bem.

Imagens publicadas nas redes sociais, gravadas por fãs que assistiam à apresentação, mostram o momento em que Jaehyuk é coberto pelo fogo. Imediatamente, ele recebeu ajuda dos outros integrantes do grupo e desceu do palco para fazer um curativo. O cantor então voltou a participar do show com a mão enfaixada.

Mais tarde, Jaehyuk tranquilizou o fandom, chamado Treasure Maker, ou apenas Teume, por meio da conta do TREASURE no Weverse, plataforma de interatividade entre artistas e fãs.

"Hoje [domingo, 2 de abril] no palco, houve um acontecimento em que peguei fogo e não há ninguém para culpar além de mim mesmo. Eu só queria que vocês soubessem que não há nada com que se preocupar" afirmou Jaehyuk, exibindo suas mãos diante da câmera.

O cantor disse ainda que todas as precauções foram tomadas e pediu que os fãs não ficassem assustados.

"Nenhum dano foi causado. Não há absolutamente nenhum problema. Liguei a câmera para dizer que estou bem, pois ouvi dizer que vocês estão muito preocupados. Estou bem" acrescentou. Eu me diverti muito no show, então estou de bom humor. Não há nenhum problema porque tudo funcionou muito bem.

Nas redes sociais, os fãs, incluindo as fã-bases brasileiras do TREASURE, enviam mensagens de melhoras e rápida recuperação para Jaehyuk.

