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DIA DAS CRIANÇAS Jair Oliveira e Tania Khalill trazem ao Recife, pela primeira vez, show teatral "Grandes Pequeninos" Espetáculo será apresentado na Caixa Cultural Recife entre 10 e 12 de outubro; ingressos à venda a partir do próximo dia 5

Em meio a palavras, rimas, trava-línguas e brincadeiras sonoras, o universo lúdico do teatro entra em cena na Caixa Cultural Recife nos próximos dias 10, 11 e 12 de outubro, com "Grandes Pequeninos" - de Jair Oliveira e Tania Khalill, que apresentam o projeto pela primeira vez no Recife.

O show teatral infantil ganha inspiração no quarto álbum autoral dos artistas, o "Cantabrincando". Na capital pernambucana serão seis apresentações, sendo duas a cada dia.

Com dez músicas inéditas, em repertório que mescla teatro e interação com o público, o espetáculo tem direção artística de Márcio Mehiel e direção e produção musical do próprio Jair Oliveira.





Outros formatos

Concebido em 2007 a partir das experiências do cantor e compositor Jairzinho e da atriz Tania Khalill, com o nascimento de Isabela, a primeira filha do casal, "Grandes Pequeninos" foi criado atravessado por afetividades e entendimentos sobre o papel das famílias no desevolvimento dos pequenos.

E o projeto, indicado ao Grammy Latino, já foi além e é explorado também em outros formatos, entre eles livros, apresentações e conteúdos educativos.

Para o show no Recife, canções do novo álbum como "O Coral dos Bichos", "O Giro da Ciranda", "Cabrito Brito", "Cocô, Xixi e Pum" e "No Circo do Chico" integram o repertório.



Cabrito Brito

Com o recém-lançado clipe da música "Cabrito Brito", Jair e Tânia reforçam o foco do projeto no incentivo à comunicação junto aos pequenos.

Sob a mesma inspiração, o clipe animado do álbum passou pelo mesmo processo de criação do projeto, com ênfase na diversão com rimas, palavras e trava-línguas.







Os ingressos para as apresentações no Recife estarão disponíveis para venda a partir do próximo dia 5 de outubro no site da Caixa Cultural, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

SERVIÇO

Show teatral "Cantabrincando", com Grandes Pequeninos

Quando: dias 10, 11 e 12 de outubro, em duas apresentações: às 11h e às 16h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), disponíveis a partir de 5 de outubro no site da Caixa

Informações: @caixaculturalrecife // (81) 3425-1905

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