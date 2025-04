Jake Gyllenhaal revela qual foi a atriz mais difícil que já contracenou: "Tortura"

A- A+

Ao longo de suas carreiras, estrelas de cinema enfrentam diferentes desafios. No entanto, não importa o que aconteça por trás das câmeras, o que os faz se destacar ao longo do tempo é a capacidade de garantir que o desconforto nos sets de filmagem nunca seja percebido pelos espectadores.



Sem dúvidas, cenas íntimas representam um dos momentos mais importantes para quem se dedica a essa profissão, já que a química de verdade nem sempre surge com todos os parceiros com quem se trabalha. Embora possa ser difícil de acreditar, isso aconteceu com Jake Gyllenhaal quando ele trabalhou com Jennifer Aniston.

Vale destacar que ambas dividiram a tela em 2002, quando fizeram parte do filme "A Good Girl". Lá eles tiveram que compartilhar várias cenas de sexo que se tornaram uma “tortura” para Gyllenhaal. Embora isso possa parecer difícil de acreditar, foi o próprio ator quem confessou isso há algum tempo, no The Howard Stern Show. Aparentemente, na época, Aniston era sua paixão, então ele achou muito mais difícil trabalhar com ela do que com qualquer outra atriz.





— Filmar as cenas de sexo foi uma tortura. Sim, foi. Mas também não foi uma tortura. Quer dizer, foi uma mistura dos dois — disse ao falar sobre o assunto.

Ele também observou que o contexto em que a situação se desenrolou também não o ajudou a relaxar muito: — Curiosamente, cenas de amor são estranhas porque há talvez 30 ou 50 pessoas assistindo. Isso não me excita.

Para quem não está familiarizado com o funcionamento de um set, ele acrescentou: — É estranhamente mecânico, e também é uma dança, você está coreografando para uma câmera. Como as cenas de luta, você tem que coreografá-las — falou.

Ele então se abriu, dizendo que Aniston percebeu a situação e sugeriu uma técnica bem conhecida para ajudar Gyllenhaal a aliviar um pouco do desconforto.

— A técnica do travesseiro foi usada. Era preventiva e era geralmente usada quando estava na posição horizontal.

Ele também esclareceu que sempre foi muito grato pelo pequeno gesto que a atriz fez para que ele se sentisse melhor no trabalho.

— Ela foi muito gentil em sugerir isso antes de começarmos. Ela disse: 'Vou colocar um travesseiro aqui.' Foi tudo o que ela disse — revelou.

É importante destacar que, antes mesmo do anúncio das filmagens do filme, o ator já havia compartilhado seu amor pelo colega em diversas entrevistas. No entanto, ele sempre deixou claro que era simplesmente platônico e que nada acontecia entre eles.

