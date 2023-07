A- A+

Submarino James Cameron negocia produção de série sobre submarino do Titanic, diz jornal 'The Sun' diz que cineasta é escolha nº 1 para contar a história de submersível que implodiu com cinco pessoas a bordo

Vencedor do Oscar com o filme sobre o naufrágio do "Titanic", James Cameron está em negociações para dirigir uma série dramática sobre o caso do submersível Titan. A informação do jornal britânico "The Sun", segundo o qual o cineasta foi abordado por uma gigante do streaming para contar a história da nave aquática que implodiu, há quase um mês, com cinco pessoas a bordo, durante uma expedição aos escombros do famoso transatlântico.

"O desastre do Titan já está sendo analisado para [a produção de] uma grande série numa das maiores plataformas de streaming, e James é a escolha número um para diretor", disse uma fonte ao "The Sun".

De acordo com essa fonte, pesa o fato de o assunto ser caro ao cineasta, que se debruçou sobre a história da tragédia de 1912 para levá-la aos cinemas, em 1997. Além disso, Cameron mergulhou 33 vezes até os destroços do Titanic, na mesma região em que o Titan desapareceu, e concedeu uma série de entrevistas comentando o desastre da OceanGate.

"Parece natural que ele assuma isso", afirmou a fonte, em referência à produção de uma série sobre o submersível. "Refazer os passos daqueles a bordo do Titan é uma tarefa enorme, mas haveria muito tempo, dinheiro e recursos dedicados a isso".

O jornal destaca, ainda, que o ator Matt Damon é cotado para atuar na série, assim como Kumail Nanjiani, mais conhecido pelo papel em "Doentes de Amor".

O diretor, que tem experiência na construção de submersíveis, afirmou em entrevista à TV americana que a OceanGate não seguiu os protocolos de segurança. Na ocasião, Cameron, que se referiu a atividade das viagens submarinas como uma "arte madura" , comparou a tragédia do Titan ao naufrágio do próprio Titanic.

— Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e ainda assim navegou a toda velocidade— diz o cineasta.

Guillermo Soehnlein, cofundador da empresa americana OceanGate Expeditions, rebateu as declarações de Cameron e disse que a segurança estava em primeiro lugar quando a companhia de exploração em águas profundas foi criada. Soehnlein afirmou que não participou no projeto de concepção do Titan, mas negou que o amigo — o piloto e CEO Stockton Rush, morto na implosão — atuasse de forma imprudente.

