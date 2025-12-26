A- A+

CINEMA James Cameron revela o que fará com "Avatar" se franquia for cancelada Embora o filme esteja indo bem nas bilheterias, já batendo os US$ 480 milhões de arrecadação em apenas uma semana em cartaz, o cineasta não descarta um final agridoce para a sua história

Com Avatar: Fogo e Cinzas precisando se juntar aos seus antecessores entre as maiores bilheterias de todos os tempos para precisar ser considerado rentável, James Cameron já planeja como contará a resolução das tramas em aberto caso a Disney decida cancelar a franquia.



Embora o filme esteja indo bem nas bilheterias, já batendo os US$ 480 milhões de arrecadação em apenas uma semana em cartaz, o cineasta não descarta um final agridoce para a sua história.

"Não sei se continuaremos daqui para a frente. Espero que sim", disse Cameron, que já admitiu que não dirigirá Avatar 4 e 5, à EW, argumentando ainda que a franquia foi grande sucesso nas três vezes em que entrou em cartaz. "Se não conseguirmos fazer Avatar 4 e 5, vou fazer uma coletiva de imprensa e contar tudo o que íamos fazer."





Outra forma que Cameron gostaria de revelar os acontecimentos da franquia num caso de cancelamento é segui-la em livros escritos por ele mesmo. "Esses personagens têm tanta cultura, história e detalhes pequenos em que trabalhamos. Adoraria fazer algo nesse nível de profundidade."

O cineasta admite que a queda brusca no número de pessoas que leem por prazer nos Estados Unidos pode impedir a publicação, mas diz que livros seriam uma forma de "ter um registro canônico do que era para ser".

Avatar: Fogo e Cinzas está em cartaz nos cinemas. Avatar e Avatar: O Caminho da Água estão disponíveis no Disney+.

