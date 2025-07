James Gunn responde rumores de Adria Arjona como a nova Mulher-Maravilha do Universo DC; entenda

A- A+

O cineasta James Gunn comentou sobre os rumores de que Adria Arjona, atriz da franquia Star Wars, seria a nova Mulher-Maravilha no Universo DC. O co-CEO da DC Studios segue a porto-riquenha nas redes sociais, o que fez os fãs questionarem se ela poderia assumir o papel da guerreira amazona.

''Eu sigo a Adria no Instagram, mas todo mundo saiu [e disse]: 'Ele só a seguiu, isso significa que ela é a Mulher-Maravilha''', disse Gunn durante uma entrevista ao Extra.

James Gunn conheceu Arjona durante as gravações de ''Dia de Trabalho Mortal'' (''The Belko Experiment''), filme de 2016, dirigido por Greg McLean e escrito por Gunn, que ele também produziu junto com o seu parceiro da DC Studios, Peter Safran. Desde então, o cineasta e a atriz são amigos, além de se seguirem nas redes sociais.

Atualmente, James Gunn e Peter Safran estão no comando do planejamento de filmes e séries do universo compartilhado da DC, escalando novos atores para papéis importantes como Superman, Batman e Supergirl, mas também desenvolvendo histórias de personagens menos populares. Sobre os rumores de Adria Arjona no papel da Mulher-Maravilha, o diretor não confirmou nada, apesar de já ter anunciado um novo filme da super-heroína.

''Ela (Adria Arjona) seria uma ótima Mulher-Maravilha, aliás'', afirmou o cineasta na entrevista.

Antes do início da era Gunn no Universo DC, a última atriz a interpretar a guerreira amazona foi Gal Gadot, que interpretou o papel pela primeira vez em ''Batman vs Superman: A Origem da Justiça'' (2016). A atriz israelense reprisou o papel em ''Mulher-Maravilha'' (2017), ''Liga da Justiça'' (2017) e ''Mulher-Maravilha 1984'' (2020), além das participações especiais em ''Shazam!: A Fúria dos Deuses'' e ''The Flash'', ambos de 2023.

Em uma entrevista no início deste ano, Adria Arjona foi questionada sobre as especulações dos fãs de que ela sucederia Gadot no papel da heroína.

"Eu adoro James Gunn (...) ele me deu meu primeiro filme, que foi meu primeiro filme de estúdio, então devo muito a ele", disse a porto-riquenha em entrevista ao CinemaBlend em abril.

Ela também foi perguntada se o fato dela e James Gunn se seguirem nas redes sociais significavam alguma coisa, Arjona disse: "Não sei", e cruzou os dedos. A atriz está em uma das melhores fases de sua carreira com o encerramento da aclamada série ''Andor'' (2022-2025), de Star Wars, além de ter protagonizado ''Assassino por Acaso'' e ''Pisque Duas Vezes'', filmes lançados em 2024.

O próximo longa de Adria Arjona é ''Splitsville'', com Dakota Johnson e Michael Angelo Covino, que estreia nos cinemas brasileiros em novembro de 2025.



A nova fase do Universo DC de James Gunn começou com a série animada ''Creature Commandos'' (disponível na Max), mas o primeiro filme live-action do ''Capítulo Um: Deuses e Monstros'' será ''Superman'', estrelado por David Corenswet no papel-título, que chega aos cinemas em 10 de julho de 2025.

