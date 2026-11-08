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SNL James Talarico invade a abertura do 'SNL' poucos dias após tornar o Texas um estado democrata O recém-eleito senador do Texas apareceu de surpresa no programa

O recém-eleito senador do Texas, James Talarico, apareceu de surpresa na abertura do programa “Saturday Night Live”, na noite desse sábado (7), poucos dias após ter ajudado a tornar o Texas um estado democrata pela primeira vez desde 1988.

Durante o aguardado episódio pós-eleições, o democrata — que conquistou uma vitória surpreendente no “Estado da Estrela Solitária” — interrompeu o personagem do presidente Trump (interpretado por James Austin Johnson). Anunciado pelo apelido de “Talafreako” comentou a “onda azul” (vitória democrata) nas eleições de meio de mandato ocorridas na última terça-feira (3).

“É o senador ‘Talafreako’”, disse o futuro legislador, surgindo de repente na esquete e posicionando-se à frente do personagem de Trump.

“Eu sou James Talarico, o cara que tem mandado mensagens para você todos os dias pedindo 5 dólares”, brincou o senador recém-eleito.

“Nesta economia, quem pode te culpar?”, disse o Trump de Johnson, surgindo por trás do político democrata.

Talarico explicou, na sequência, que, se ele e o presidente “conseguirem trabalhar juntos, poderemos tornar a vida melhor para os americanos comuns”, já que “está claro que as pessoas querem algo novo, querem algo diferente”.

“Estou falando, é claro, das esquetes de abertura do ‘SNL’. Quantas dessas encarnações do Trump eles ainda vão fazer?”, questionou Talarico, aparentemente alfinetando as cerca de 50 aparições de Johnson no papel do presidente durante o quadro inicial do programa.

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