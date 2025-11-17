James Van Der Beek leiloa itens de "Dawson's Creek" para financiar tratamento de câncer
leilão ocorrerá na Propstore entre os dias 5 e 7 de dezembro
No ano passado, o ator James Van Der Beek foi diagnosticado com câncer colorretal estágio 3 e agora anunciou que fará um leilão para vender itens da sua coleção de objetos da série Dawson's Creek para arcar com os custos do tratamento.
No seriado que foi ao ar entre 1998 e 2003, James Van Der Beek interpretou Dawson, o protagonista que está entrando na vida adulta, deixando a adolescência para trás.
Em entrevista à revista People, o ator declarou: "Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora"
Entre os itens estão uma camisa de flanela usada por Dawson em diversos episódios (cerca de 4 mil dólares - equivalente a R$ 21 mil, na cotação atual) e um colar que o protagonista deu a Joey no seu baile de formatura (entre 26,4 mil dólares e 52,8 mil dólares - entre R$ 140 mil e R$ 279,5 mil).
O leilão ocorrerá na Propstore entre os dias 5 e 7 de dezembro. Toda a renda obtida será revertida para o ator que é pai de seis filhos.