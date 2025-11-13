Qui, 13 de Novembro

ATOR

James Van Der Beek venderá itens de 'Dawson's Creek' para pagar tratamento de câncer

Artista já teve que se desapegar de sua coleção anteriormente pelos altos custos do tratamento

O ator James Van Der Beek, de 47 anos, foi diagnosticado com câncer colorretalO ator James Van Der Beek, de 47 anos, foi diagnosticado com câncer colorretal - Foto: Robyn Beck / AFP

O ator James Van Der Beek, 48, pretende vender alguns itens de colecionador da série "Dawson's Creek" e de outros filmes que protagonizou para arcar com os custos de seu tratamento contra um câncer colorretal.

"Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora", declarou o artista em entrevista à revista People.

A roupa do episódio piloto de "Dawson's Creek" e o chapéu do filme "Varsity Blues" incluem a coleção que será leiloada. Os itens serão anunciados no Leilão Anual de Memorabilia de Entretenimento de Inverno da Propstore, prevista para ocorrer de 5 a 7 de dezembro.

"Embora eu sinta um certo sentimento de nostalgia ao me desfazer desses itens, é gratificante poder oferecê-los por meio do leilão da Propstore e compartilhá-los com aqueles que apoiaram meu trabalho ao longo dos anos", admitiu o astro da série sobre desapegar de seus itens.

James Van Der Beek já vendeu outros itens de sua coleção após receber o diagnóstico da doença. Estima-se que um paciente oncológico gaste cerca de US$ 150 mil durante seu tratamento, conforme a organização sem fins lucrativos AARP.

