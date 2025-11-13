A- A+

ATOR James Van Der Beek venderá itens de 'Dawson's Creek' para pagar tratamento de câncer Artista já teve que se desapegar de sua coleção anteriormente pelos altos custos do tratamento

O ator James Van Der Beek, 48, pretende vender alguns itens de colecionador da série "Dawson's Creek" e de outros filmes que protagonizou para arcar com os custos de seu tratamento contra um câncer colorretal.

"Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora", declarou o artista em entrevista à revista People.

A roupa do episódio piloto de "Dawson's Creek" e o chapéu do filme "Varsity Blues" incluem a coleção que será leiloada. Os itens serão anunciados no Leilão Anual de Memorabilia de Entretenimento de Inverno da Propstore, prevista para ocorrer de 5 a 7 de dezembro.

"Embora eu sinta um certo sentimento de nostalgia ao me desfazer desses itens, é gratificante poder oferecê-los por meio do leilão da Propstore e compartilhá-los com aqueles que apoiaram meu trabalho ao longo dos anos", admitiu o astro da série sobre desapegar de seus itens.

James Van Der Beek já vendeu outros itens de sua coleção após receber o diagnóstico da doença. Estima-se que um paciente oncológico gaste cerca de US$ 150 mil durante seu tratamento, conforme a organização sem fins lucrativos AARP.

