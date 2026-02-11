A- A+

Luto James Van Der Beek vendia camisas autografadas para pagar tratamento contra câncer Artista, que passava por tratamento contra um câncer colorretal, morreu nesta quarta-feira (11), aos 48 anos

James Van Der Beek, conhecido por interpretar Dawson Leary na clássica série "Dawson’s Creek", vendia camisas autografadas e outros itens pessoais — e ainda objetos que foram usados em produções conhecidas — para conseguir pagar seu tratamento contra um câncer colorretal, que foi diagnosticado em 2023. O artista morreu nesta quarta-feira (11), aos 48 anos. A informação foi compartilhada pelo perfil oficial do astro nas redes sociais.

Em sua loja on-line, Van Der Beek vendia itens como uma camisa de futebol americano que faz alusão ao personagem Jonathan “Mox” Moxon, do filme “Varsity Blues”, de 1999. Autografada pelo ator, ela custava US$ 80. Já as não assinadas saem por US$ 40.

“Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora”, declarava o artista em uma entrevista à revista People.

Ele também havia realizado um leilão com objetos, que ocorreu no Leilão Anual de Memorabilia de Entretenimento de Inverno da Propstore. Neste, incluía-se a roupa do episódio piloto de “Dawson's Creek” e o chapéu de “Varsity Blues”.

Entre os itens que os fãs de “Dawson’s Creek” poderiam comprar estava também a famosa camisa usada pelo ator na gravação do episódio piloto, o colar que ele deu a Joey para o baile de formatura e uma calça e um suéter branco que usou em um encontro no cinema.

Também foram leiloados objetos ligados ao lado cinéfilo de Dawson Leery e seu fanatismo por Steven Spielberg, como um boneco de E.T., uma caixa com estampa de “Indiana Jones e a última cruzada” e um cartão-postal de Quantity Postcards. De “Varsity Blues”, serão vendidos um par de chuteiras de futebol e um boné dos West Canaan Coyotes, ambos pertencentes ao seu personagem, Jonathan Moxon.

“Embora eu sinta um certo sentimento de nostalgia ao me desfazer desses itens, é gratificante poder oferecê-los por meio do leilão da Propstore e compartilhá-los com aqueles que apoiaram meu trabalho ao longo dos anos”, admitia ele sobre desapegar de seus itens.

O ator havia revelado o seu diagnóstico de câncer também à People: “Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tenho tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família, Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem”, afirmou o ator à publicação.

