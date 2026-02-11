A- A+

LUTO Morre James Van Der Beek, ator de "Dawson's Creek", aos 48 anos Ator, que lutava contra um câncer colorretal desde 2023, deixa esposa e seis filhos

James Van Der Beek, conhecido por protagonizar a série “Dawson's Creek” nos anos 1990, morreu nesta quarta-feira (11). O ator estadunidense tinha 48 anos de idade e, desde 2023, lutava contra um câncer colorretal.

A morte foi confirmada pela esposa do artista, a produtora Kimberly Van Der Beek, pelas redes sociais. “Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e serenidade. Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias chegarão”, escreveu.

Segundo a família, o ator morreu “em paz” na manhã desta quarta. “Por ora, pedimos privacidade e tranquilidade enquanto lamentamos a perda de nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo”, acrescentou a viúva.

Nascido em Connecticut, nos Estados Unidos, James Van Der Beek se aproximou da atuação ainda na infância, participando de peças escolares. Sua estreia profissional ocorreu com o espetáculo off-Broadway "Finding the Sun", de Edward Albee.

Com “Dawson's Creek”, que estreou em 1998 e teve seis temporadas, o ator se tornou um ídolo adolescente. A série girava em torno do personagem-título interpretado por James e seus relacionamentos. Katie Holmes e Michelle Williams também integravam o elenco.

James também estrelou o filme “Varsity Blues” (1999) e fez participações em séries como“Criminal Minds” e “How I Met Your Mother”. Van Der Beek deixa esposa e seis filhos.

