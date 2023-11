A- A+

INVESTIGAÇÃO Jamie Foxx, Axl Rose, Diddy, Cuba Gooding Jr: entenda a nova onda de denúncias de assédio sexuais No último ano, 2.700 denúncias foram feitas diante de novo ato da justiça de nova York

Nos últimos dias, uma série de denúncias de assédio sexual contra celebridades veio à tona nos Estados Unidos. Os atores Jamie Foxx e Cuba Gooding Jr., os músicos Sean “Diddy” Combs e Axl Rose, o ex-CEO do Grammy Neil Portnow e o poderoso produtor musical L.A. Reid foram algumas das pessoas acusadas na última semana.

Com o movimento #MeToo longe de seu momento mais aquecido, muitos estranharam tantas acusações de casos antigos surgirem de uma hora para outra. O motivo foi uma legislação da justiça de Nova York que estabeleceu o New York’s Adult Survivors Act (Lei dos sobreviventes adultos de NY, na tradução livre).

A norma legal suspendeu por um ano a prescrição de casos de assédio e violência sexual, abrindo uma nova janela para que as vítimas denunciem seus abusadores do passado. O prazo para denúncias se encerra nesta quinta-feira (24), razão pela qual várias acusações foram feitas nos últimos dias.

De acordo com os dados dos tribunais do estado de NY publicados pela revista The Hollywood Reporter, foram 2.700 denúncias de assédio ou violência sexual apresentadas até o momento.

Entenda os casos

O vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, foi acusado de ter agredido sexualmente uma mulher em 1989, de acordo com um documento judicial ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira. No processo, a vítima, Sheila Kennedy, atriz e modelo, alega que Rose "a agrediu sexualmente" e que ela "não consentiu e se sentiu dominada". O caso teria acontecido em um quarto de hotel em Nova York, nos Estados Unidos, depois que a dupla se conheceu em uma boate. O processo civil foi apresentado nesta quarta e exige que Rose, cujo nome verdadeiro é William Bruce Rose, enfrente um julgamento com júri.

"Rose usou sua fama, status e poder como celebridade e artista na indústria musical para obter acesso para manipular, controlar e agredir violentamente Kennedy", afirma a denúncia. Os advogados de Sheila dizem que "esta ação é oportuna de acordo com a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York", que permite que supostas vítimas de abuso sexual entrem com ações civis além do prazo de prescrição.

Já o ator Jamie Foxx foi acusado de agredir sexualmente uma mulher. O caso teria ocorrido no terraço de um bar, em Nova York, em 2015. Segundo a imprensa americana, Foxx teria apalpado cintura e seios da vítima, além de masturbá-la nas regiões da vagina e ânus, sem seu consentimento. A mulher afirma que ficou ferida, chegando a precisar de tratamento médico após o episódio. O processo também fala em dor e angústia emocionais.

A cantora de R&B Cassie, nome artístico de Cassandra Ventura, acusou o rapper Sean Combs, mais conhecido como Diddy, por estupro e agressão sexual por diversas vezes entre 2005 e 2018, quando a artista fazia parte dos clientes da gravadora do rapper.

“Depois de anos em silêncio e escuridão, estou finalmente pronta para contar a minha história e falar em meu nome e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso nas suas relações. Com a expiração da Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova York se aproximando rapidamente, ficou claro que esta era uma oportunidade para falar sobre o trauma que experimentei e do qual estarei me recuperando pelo resto da minha vida”, disse Cassie em comunicado.

As acusações contra Cuba Gooding Jr. derivam do processo penal que ele respondeu e que foi encerrado em acordo após o ator se declarar culpado por "toque forçado". Agora, duas das três acusadoras buscam reparação civil. Jasmine Abbay acusa Gooding Jr. de tentar beijá-la forçadamente, enquanto que Kelsey Harbert denunciou o ator por tentar apalpar seus seios.

“A aprovação das Leis dos Sobreviventes Adultos permitiu às vítimas a oportunidade de se manifestarem, apesar da passagem do tempo, e procurarem reparação pelos danos que sofreram”, disse Douglas Wigdor, advogado que representa Julia Ormond em processo contra Harvey Weinstein, CAA e Disney, à Hollywood Reporter.

