Jamie Foxx é internado após sofrer complicações médicas

O ator Jamie Foxx, de 55 anos, conhecido por filmes como "Ray", em que interpretou o cantor Ray Charles, e "O Espetacular Homem-Aranha 2", está internado após sofrer complicações médicas.

A informação foi passada pela filha do artista, Corinne, no Instagram. Ela, no entanto, não divulgou detalhes sobre a saúde do pai.

"Graças ao rápido atendimento, ele já está se recuperando", escreveu na postagem, pedindo, também, orações e privacidade durante esse período.



Jamie Foxx estava em Atlanta, gravando o filme "Back in action", ao lado de Glenn Close e Cameron Diaz. Não há informação sobre o impacto da internação no ritmo da produção do longa.

