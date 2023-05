A- A+

ator Jamie Foxx: o que se sabe sobre o estado de saúde do ator Estrela de "Ray" teria sofrido um "colapso absoluto" durante gravações de seu novo filme "Back in action"

Quase um mês depois de ser internado, o ator Jamie Foxx, de 55 anos, segue no hospital. Nesta quarta-feira (03), o site TMZ publicou que sua exata condição de saúde segue em segredo e que amigos e familiares de Jamie estariam pedindo orações aos fãs. O ganhador do Oscar por "Ray" estava rodando o filme "Back in action" — do qual também é produtor — com Cameron Diaz e Glenn Close.

Dias depois de ir para o hospital, Jamie Foxx foi substituído por um ator e um dublê segundo o TMZ. Os boatos são de que o clima no set era conturbado e que o ator teria sido vítima de um golpe por parte de um de seus produtores, o que teria ocasionado a emergência médica.

Sua filha Corinne avisou nas redes sociais que seu pai estava tratando "complicações médicas". "Graças ao rápido atendimento, ele já está se recuperando", escreveu na postagem, pedindo, também, orações e privacidade durante esse período.

Segundo fontes próximas, Jamie vinha lidando com um conturbado ambiente de trabalho e o "colapso absoluto" veio após ele ser alvo de uma tentativa de golpe por um dos integrantes da equipe da produção. O ator chegou a demitir quatro membros da equipe.

"Uma pessoa foi demitida, e as investigações estão em curso após alguém tentar roubar 33 mil libras (algo em torno de R$ 203 mil) de Jamie Foxx. Parece que o negócio envolveu um Rolex, mas ainda estão tentando entender o que aconteceu", explicou uma fonte ao "TMZ".

Jamie Foxx passou um período inerte no hospital e chegou a voltar a se comunicar. A situação grave, de acordo com uma fonte, fez com que familiares do artista se reunissem no local.

Depois de dois dias hospitalizado, o ator foi substituído nas gravações de "Back in action".

Além de um dublê, Travis, um outro ator chamado Chris já aparece em cenas que seriam de Jamie.

As atualizações mais recentes são de que Jamie ainda precisa de orações. Família e amigos pediram aos fãs que mandem energias positivas

