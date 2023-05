Jamie Foxx realiza exames em hospital antes de receber alta; ator precisou ser reanimado

A- A+

O estado de saúde de Jamie Foxx está evoluindo quase um mês após a internação do ator. Segundo reportagem da revista "People", o quadro dele é considerado estável, o que, por ora, descarta o risco de de morte. Nesta fase, ele está passando por testes e baterias de exame para que somente depois da análise minuciosa dos resultados seja liberado para ir para a casa. Apesar de o ator "não aguentar mais ficar no hospital", ainda não há previsão de alta.

O ator foi internado depois de ter um "colapso", quando sofreu uma tentativa de golpe aplicada por membro da equipe do filme "Back in action". No local onde passou mal, que não foi no set de filmagem, segundo a "People", ele precisou ser reanimado.

Segundo fontes próximas, Jamie vinha lidando com um conturbado ambiente de trabalho. O ator chegou a demitir quatro membros da equipe. No elenco do longa, está também Cameron Diaz, longe do cinema há nove anos.

Na última semana, amigos do ator tranquilizaram os fãs. A atriz Natasha Blasick disse ao "Enterteinment tonight" que, apesar das notícias de que ele estaria mal, a verdade era o contrário. Quem também disse que Foxx está cada vez melhor do "colapso absoluto" que teve num set de filmagem foi o ator Kevin Hart. Em entrevista ao podcast americano "Impaulsive", o artista afirmou que seu colega "está melhorando", mas sem especificar os problemas que ele enfrenta. Até agora, ninguém da família revelou a doença que Jamie vem tratando.

