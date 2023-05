A- A+

Famosos Jamie Foxx tem recuperação "surpreendente" e já até pratica esporte, diz revista Ator de 55 anos sofreu um colapso durante as filmagens do longa "Back in action" e precisou ser internado

Jamie Foxx está "surpreendendo a todos" com sua recuperação. A informação é da OK! Magazine, que teria ouvido uma fonte próxima ao ator. Segundo a publicação, a evolução do quadro de saúde do artista estaria impressionando médicos e familiares.

Jamie Foxx foi internado em abril deste ano com um "colapso" após ter sofrido uma tentativa de golpe aplicada por um membro da equipe do filme "Back in action". No local onde passou mal, que não foi no set de filmagem, segundo a "People", ele precisou ser reanimado. Segundo fontes próximas, Jamie vinha lidando com um conturbado ambiente de trabalho. O ator chegou a demitir quatro membros da equipe. No elenco do longa, está também Cameron Diaz, longe do cinema há nove anos.

Ainda de acordo com a fonte da OK! Magazine, Foxx evoluiu de tal forma que já estaria se arriscando no pickleball, um esporte disputado com raquetes.

Jamie Foxx ficou mais de um mês internado em Atlanta após sofrer o colapso, e agora segue em recuperação num centro de reabilitação de Chicago, recebendo visitas da família e de amigos. Sua filha Corinne e seu amigo Dave Brown foram vistos visitando o artista na instalação, de acordo com o TMZ.

