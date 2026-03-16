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MÚSICA Projeto Seis e Meia: Jane Duboc e Nico Rezende se apresentam no Teatro do Parque em abril Com abertura da pernambucana Andreia Luizza, show está com ingressos disponíveis a partir de R$ 75

Dois nomes fortes da Música Popular Brasileira, com hits que seguem embalando a geração dos anos de 1980/1990, Jane Duboc e Nico Rezende são as atrações do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, no próximo dia 10 de abril.



No palco, a cantora e compositora paraense passeia por "Sonhos" e "Besame", respectivamente integrantes da trilha das novelas "Fera Radical" e "Besame" de "Vale Tudo", ambas de 1988, entre outras de seu cancioneiro.







Já Nico Rezende, que também deu voz a trilhas de novelas, dentre outras, em "Roque Santeiro" (1986), com "Transas" e "O Outro" (1987) com "Esquece e Vem", rememora com o público canções conhecidas e, assim como Duboc, novidades de carreira.





A abertura da noite fica por conta da cantora pernambucana Andréa Luizza, com o show "Vamos Sambar".







Os ingressos estão disponíveis no Sympla com valores a partir de R$ 75, na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista e na bilheteria do teatro no dia da apresentação.

SERVIÇO

Projeto Seis e Meia com Jane Duboc e Nico Rezende

Abertura com a pernambucana Andréa Luizza

Quando: 10 de abril, a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla, na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista e na bilheteria do teatro no dia da apresentação

Informações: (81) 9 9488-6833

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