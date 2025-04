Jane Fonda acusa Trump de ter feito "pacto com o diabo"

A- A+

"Sabemos de qual lado está", disse a atriz e ativista Jane Fonda ao acusar, nesta quarta-feira (23), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter "feito um pacto com o diabo" por seu apoio à exploração de combustíveis fósseis.

"Está claro para qualquer um que tenha olhos para ver que o presidente Trump fez um pacto com o diabo, sendo o diabo da indústria dos combustíveis fósseis", declarou em uma coletiva de imprensa ao lado de responsáveis da organização ambientalista internacional Greenpeace.

Conhecido por seu negacionismo sobre a mudança climática, Trump denunciou o Acordo de Paris quando retornou ao poder, em 20 de janeiro.

Desde então, prometeu "impulsionar" a extração de carvão nos Estados Unidos e, em termos gerais, se comprometeu a apoiar a exploração dos combustíveis fósseis por meio da desregulamentação.

"Estas regulamentações (ambientais) permitem que o povo americano e as pessoas de todo o planeta respirem ar puro, bebam água limpa, e ele (Trump) está disposto a sacrificar tudo isso", denunciou a atriz americana de 87 anos.

"Então, nós sabemos de que lado ele está. Está do lado da morte, está nos matando e está matando a natureza da qual dependemos para viver", insistiu.

Mas segundo Fonda, apesar das tentativas de Trump de "demolir o multilateralismo, de minar os processos internacionais para proteger a natureza... a esperança para o futuro do planeta ainda é possível" com medidas para aliviar a crise climática, disse a ativista, que instou a sociedade a "resistir com todas as nossas forças".

"Normalmente, no Dia da Terra (22 de abril), dizemos 'Reduzir, reutilizar, reciclar'. Mas este ano dizemos 'Reduzir, Reutilizar, Resistir'", ressaltou a atriz.

