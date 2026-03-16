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OSCAR Jane Fonda questiona motivo de Barbra Streisand fazer tributo a Robert Redford no Oscar "Tenho mais a dizer", diz a atriz em entrevista feita durante uma festa após o Oscar 2026

Jane Fonda concedeu uma entrevista ao Entertainment Tonight durante uma festa após o Oscar 2026 neste domingo (15), e opinou sobre as homenagens feitas durante o segmento In Memoriam da cerimônia.



Questionada sobre o tributo de Rachel McAdams a Diane Keaton, a veterana disse que preferiu não assistir.

"Eu não vi o momento. A morte dela me afetou muito. Perdemos muitas pessoas talentosas neste ano", lamentou, relembrando da amiga com quem contracenou em Do Jeito que Elas Querem (2018). Em seguida, ela completou em tom de brincadeira:

"Eu quero saber por que [Barbra] Streisand estava lá em cima fazendo a homenagem para [Robert] Redford. Ela só fez um filme com ele. Eu fiz quatro! Eu tenho mais a dizer", declarou, com um sorriso no rosto.

Questionada pelo repórter sobre o que se recorda da relação com o eterno galã, ela não poupou elogios.

"Eu estava sempre apaixonada por ele. Um ser humano lindíssimo, com ótimos valores Ele fez muito pelo cinema e ajudou a transformar os filmes. Ele elevou a arte do cinema."

Robert Redford morreu aos 89 anos em setembro do ano passado em sua casa, em Sundance, Utah. Ícone de Hollywood e defensor do cinema independente, ele esteve em quatro filmes com Fonda: A Caçada Humana (1966), Descalços no Parque (1967), O Cavaleiro Elétrico (1979) e Nossas Noites (2017).

A parceria com Streisand em Nosso Amor de Ontem (1973), no entanto, é considerada um dos clássicos definitivos dos filmes de drama romântico. A estrela apresentou a canção tema do filme, The Way We Were.

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