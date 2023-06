Janeiro de Grandes Espetáculo abre inscrições para 30ª edição do festival; saiba como se inscrever

A- A+

O Festival Janeiro de Grandes Espetáculos abriu inscrições para artistas e grupos de Pernambuco participarem da edição comemorativa pelos 30 anos do evento. O formulário está disponível no site janeirodegrandesespetaculos.com, assim como o edital. Podem ser inscritos trabalhos de teatro, dança, circo e música, até o dia 15 de junho.

O resultado será divulgado no dia 14 de julho. Para selecionar as propostas inscritas e compor a programação, o festival atua com três frentes: comissão de Seleção de Espetáculos (formada por Kelly Rosa, Williams Santanna e Sandra Rino), Gerência de Programação (Paulo de Pontes e Paulo de Castro) e Conselho Consultivo (constituído por Simone Figueiredo, Genivaldo Francisco e Álcio Soares Lins).



A 30ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos - Festival Internacional de Artes Cênicas e Música de Pernambuco vai acontecer de 10 a 31 de janeiro de 2024, numa realização da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe).

Serão ao todo 12 vagas para espetáculos, nas categorias teatro adulto, teatro para infância e juventude, dança, música e circo. Dúvida e outras informações podem ser tiradas por e-mail, no endereço eletrônico [email protected], que receberá as propostas de espetáculos de fora de Pernambuco.



Serviço

Inscrições para o 30º Janeiro de Grandes Espetáculos

Até 15 de junho

pelo site www.janeirodegrandesespetaculos.com (link na BIO)

Resultado: 14 de julho

O JGE é realizado pela Apacepe, com produção geral da Paulo de Castro Produções.

