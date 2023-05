Janeiro de Grandes Espetáculos 2024: inscrições seguem abertas até 15 de junho

A- A+

Até o próximo dia 15 de junho seguem abertas as inscrições para artistas pernambucanos interessados em participar da 30ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos - festival marcado para acontecer entre os dias 10 e 31 de janeiro de 2024.



O festival, realizado pela Apacepe, com produção geral da Paulo de Castro Produções, está com o edital disponível no site www.janeirodegrandesespetaculos.com e apenas para artistas locais, em princípio.









No total serão 12 vagas nas categorias teatro adulto, teatro para infância e juventude, dança, música e circo. O resultado será divulgado no dia 14 de julho.



Embora o edital esteja restrito, ao menos inicialmente para artistas pernambucanos, interessados de fora do Estado podem enviar proposta de projeto para compor a grade de programação do festival para o e-mail [email protected]. Dúvidas acerca do regulamento da 30ª edição do JGE podem ser enviadas para o mesmo endereço.

Serviço

Janeiro de Grandes Espetáculos 2024 - Inscrições para artistas locais



Até 15 de junho no site do JGE (www.janeirodegrandesespetaculos.com)

