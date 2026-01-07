A- A+

JGE 32º Janeiro de Grandes Espetáculos veste, canta e encena o Recife Festival chega a 2026 celebrando o legado mangue com abertura em desfile de moda, incorporação do cinema e uma programação que espalha teatro, música, dança, circo e imagem pela cidade e além dela

Janeiro é o mês de abrir as cortinas dos palcos do Recife! Desta quarta (7) até os primeiros dias de fevereiro, a Cidade se deixa atravessar por gestos, vozes, corpos e narrativas, na 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos.



Serão mais de 100 obras de teatro adulto e infantil, música, dança e circo que ocuparão espaços públicos - teatros, ruas e centros culturais - sendo 95% de Pernambuco. Sob o tema “Da Lama ao Palco”, o JGE presta reverência a Chico Science, que em 2026 completaria 60 anos.

Também serão homenageados neste ano: José Mário Austragésilo e Severino Florêncio (teatro); Mestra Nice (dança); Rose Mary Martins (ópera), Maestro Duda (música) e a Escola Pernambucana de Circo. Os ingressos, disponíveis no Sympla, custam de R$ 10 a R$ 140; também há opção de espetáculos gratuitos.



Abertura

Música e moda abrem o Janeiro de Grandes Espetáculos. Inspirada na estética Mangue, a coleção “Anamauê - Ecoando a Revolução”, assinada pelo estilista Mendx, reunirá 20 figurinos em um desfile no Teatro de Santa Isabel, às 19h30, que vestirá nomes como as bailarinas Íris e Iara Campos, os passistas Pinho e Minininho, a atriz Fabiana Pirro, Louise, filha de Chico Science, entre outros.



Antes, às 18h30, no hall do teatro, a celista Michelly Cross une Oriente Médio e Recife, os rios Eufrates e Tigres aos nossos Capibaribe e Beberibe, na performance Meso “Mangue” Potamos, acompanhada de tambores e alfaias, com a participação de dança e expressão corporal de Ruth Mila.



Música e cinema

A música ocupa o JGE com quase vinte apresentações que desenham um panorama que dialoga com a tradição e o presente, em encontros, celebrações coletivas e tributos.



Destaque para o show em duo de Moreno Veloso e Igor de Carvalho, com participação de Lula Queiroga e Buhr e para o show coletivo “Elas Cantam Elba” reunirá Lucy Alves, Liv Morais, Cristina Amaral e Natasha Falcão homenageando a cantora paraibana.



E em 2026, a sétima arte estreia no JGE. O Cinema São Luiz receberá uma sessão - 2 de fevereiro - que reúne curtas marcados pela relação íntima entre Recife, clima, memória e imaginação, um deles, inédito: “Sim ou Não?”, primeira ficção de Tiago Leitão.



Também serão exibidos: “Recife Frio”, de Kleber Mendonça Filho; “Recife de Dentro pra Fora”, de Katia Mesel; e “O Mundo é uma Cabeça”, de Bidu Queiroz e Cláudio Barroso. A entrada será 1kg de alimento.



Teatro

O teatro segue como espinha dorsal do JGE. São dezenas de espetáculos que atravessam idades, estilos e tempos, entre estreias, recriações e reencontros com textos fundamentais.

Destaque para a estreia de “Auto da Compadecida - Uma Farsa Modernesca”, dos recifenses Eron Villar e Célio Pontes, revisitando a dramaturgia de Ariano Suassuna. Outras obras de destaque são “Vossa Mamulegência”, “Ophélia”, o musical “Francisco, Um Instrumento de Paz”, “Dom Casmurro”, “Cantigas de Fiar”, “MCP - O Sonho não Acabou”, “Medeia”, o clássico “Um Sábado em 30”, entre muitos outros.

A infância também encontra abrigo nessa travessia, com peças como “O Pequeno Príncipe”, “A Cigarra e a Formiga”, além de “Tatu-do-bem”, “Jeremias e as Caraminholas” e “Histórias Pontilhadas”.

Em paralelo, a Mostra de Cenas Curtas ocupará Teatro Barreto Júnior, entre 16 e 18 de janeiro, abrindo alas para atores estreantes, com 27 cenas, com duração de oito a quinze minutos.

Espalhado para além do Recife, o JGE também alcança cidades vizinhas - Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Goiana e Limoeiro - e reafirma sua vocação como vitrine da produção pernambucana.

A programação completa está disponível em www.janeirodegrandesespetaculos.com.

SERVIÇO

32º Janeiro de Grandes Espetáculos

Quando: 7 de janeiro a 4 de fevereiro de 2026

Onde: teatros, espaços culturais e espaços públicos do Recife e outras cidades

Ingressos: R$ 10 a R$ 140; e também gratuitos, disponíveis no Sympla

Informações: www.janeirodegrandesespetaculos.com

