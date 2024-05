Janeiro de Grandes Espetáculos abre inscrições para sua 31ª edição; saiba como se inscrever

A- A+

O Janeiro de Grandes Espetáculos - Festival Internacional de Artes Cênicas e Música de Pernambuco abre inscrições para grupos e artistas pernambucanos interessados em concorrer a uma vaga para sua 31ª edição, que acontecerá de 9 a 31 de janeiro de 2025.

A partir desta segunda-feira (13 de maio), o edital e a ficha de inscrição estarão disponíveis no site do JGE. São ofertadas 12 vagas nas categorias Teatro Adulto, Teatro para Infância e Juventude, Dança, Música e Circo - para cada segmento, serão aprovadas duas propostas e, pela política de regionalização do festival, mais dois espetáculos de quaisquer categorias.

Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção constituída por reconhecidos representantes das artes do Estado, sob coordenação de Paulo de Pontes, que integra a Gerência de Programação do Janeiro ao lado de Paulo de Castro, produtor-geral do evento. O Conselho Consultivo traz Simone Figueiredo, Genivaldo Francisco e Álcio Soares Lins.

Cada proposta do Recife e Região Metropolitana aprovada receberá uma ajuda de custo de R$ 5 mil + 30% da bilheteria. Para obras oriundas de outras regiões do Estado, R$ 6 mil + 30% da bilheteria.

A Apacepe (Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco), realizadora do evento, recebe as inscrições até 14 de junho. O resultado será divulgado dia 26 de julho.

SERVIÇO

Inscrições para o 31º Janeiro de Grandes Espetáculos

De 13 de maio a 14 de junho de 2024

Através do site

Informações: [email protected]

