Com a chegada de 2024, começa também a esperada maratona cênica que há 30 anos movimenta a agenda cultural do Estado: tem início hoje (9) o Janeiro de Grandes Espetáculos, que, até o dia 31 deste mês, trará ao público mais de 90 produções locais, nacionais e estrangeiras, entre apresentações de teatro (adulto e infantil), circo, dança e shows musicais, no Recife e em outros municípios de Pernambuco.

Em sua 30ª edição, o JGE traz à sua programação 42 montagens de teatro adulto, 12 para o público infantil, sete espetáculos de circo, dez de dança e 20 shows musicais. Desse total, 11 obras são de outros estados e cinco, internacionais. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores de R$ 15 a R$ 80. Também haverá ações gratuitas na programação.

No Recife, o 30º JGE ocupará os teatros de Santa Isabel, do Parque, Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), Apolo, Hermilo Borba Filho, Capiba, Marco Camarotti, Barreto Júnior, Boa Vista e Caixa Cultural Recife. O festival passará pelas cidades de Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Goiana, Serra Talhada, Limoeiro e Petrolina.

Além dos espetáculos artísticos, o JGE também contará com oficinas, lançamentos de livro e leituras dramatizadas. A programação completa está disponível em www.janeirodegrandesespetaculos.com/programacao

Homenageados

Este ano, o 30º JGE traz quatro homenageados – cada nome representando uma linguagem artística: a cirandeira e Patrimônio Vivo de Pernambuco Lia de Itamaracá (Música), a atriz Fabiana Karla (Teatro), Benjamin da Silva, o Palhaço Casquinha (Circo), e a passista Zenaide Bezerra (Dança).

Prestes a completar 80 anos na sexta (12), Lia de Itamaracá será a estrela da noite de amanhã (10), em show no Teatro do Parque, às 20h. A atriz pernambucana Fabiana Karla vem ao JGE com a peça “O bar sem nome”, junto com Leandro da Matta, que será encenada na sexta (12) e sábado (13), no Teatro de Santa Isabel. Já “Zenaide Bezerra - Um espetáculo para eternizar” traz a trajetória da renomada passista de frevo e professora de danças populares, no dia 31 de janeiro, às 19h30, no Teatro Apolo.

Destaques

Na programação do JGE, o Teatro é o carro-chefe. Entre as obras, produções locais têm destaque, como “ nim@ - Do Pão ao Pão” (Anexo Bando de Teatro), “E se Anne Frank...” (Teatro do Amanhã), que estreiam no JGE, e algumas já conhecidas, como “Pedras, Flor e Espinho”, “Um Minuto para Dizer que Te Amo”, “As Bruxas de Salém” e“Santo Genet e as Flores da Argélia”.

De fora do Estado, “Retratos Imorais”, solo do baiano João Guisande, com texto de Ronaldo Correia de Brito, abre o JGE, hoje (9), no Teatro de Santa Isabel. Peças de outros estados – São Paulo, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Distrito Federal etc – também estão na programação, assim como representantes de fora do País: Portugal, Itália, França e Eslováquia.

Para a criançada, opções como “Os Saltimbancos”, “Aladdin - O Musical”, “Alice no País das Maravilhas”, “Seu Sol Dona Lua”, “O Dia em que a Morte Sambou” e “As Aventuras de Simba” estão na programação.

Na música, passarão pelo festival nomes como Geraldo Maia, Cássio Sette, Karynna Spinelli, Maciel Salú e Lucas dos Prazeres, que apresentam, juntos, “Abaeté - Uma Celebração Afro-Indígena”.

Na dança, destaque para o III Festival de Pole Dance de Pernambuco e para “Berlim”, estreia solo do bailarino Dielson Pessoa. No Circo, haverá “Cabaré Janeiro de Palhaças”, reunindo dez palhaças, e o italiano “Tranquilli”, apresentando um lado cômico do ser humano em contrapartida ao seu cotidiano frenético.

SERVIÇO

30º Janeiro de Grandes Espetáculos

Quando: 9 a 31 de janeiro de 2024

Ingressos: R$ 15 a R$ 80, à venda no Sympla

Informações: www.festivaljge.com.br

