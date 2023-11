Janeiro de Grandes Espetáculos divulga programação da sua 30ª edição; confira os destaques

A- A+

O Janeiro de Grandes Espetáculos completa 30 edições em 2024. Para celebrar, o festival levará aos palcos de Pernambuco, entre os dias 9 e 31 de janeiro, 91 espetáculos e mais de cem apresentações de teatro, dança, circo e música, destacando a produção artística local, nacional e internacional.

A programação completa já está disponível no site oficial do evento. Detalhando a grade, são 42 montagens teatrais para o público adulto e 12 infantis, além de sete espetáculos de circo, dez de dança e 20 shows musicais. Entre as atrações, 11 obras de outros estados e cinco vêm de fora do País.

No Recife, as apresentações vão ocupar os teatros: Santa Isabel, Parque, Luiz Mendonça, Apolo, Hermilo Borba Filho, Capiba, Marco Camarotti, Barreto Júnior, Boa Vista e Caixa Cultural. Seguindo o tema “Um banquete de arte e cultura”, o festival já está com os ingressos à venda, na plataforma Sympla, com valores que variam de R$ 15 a R$ 80. Algumas ações, no entanto, são gratuitas.



O Janeiro vai homenagear uma figura pública de cada linguagem presente em seu conjunto de atividades. São eles: a cirandeira Lia de Itamaracá (Música), a atriz Fabiana Karla (Teatro), Benjamin da Silva, o Palhaço Casquinha (Circo) e a passista Zenaide Bezerra (Dança). Ainda receberão menções honrosas o jornalista, ator, diretor, dramaturgo e produtor Manoel Constantino, por seus 50 anos dedicados ao teatro; a Cia Fiandeiros de Teatro, pelos 20 anos de trajetória; e Mônica Lira, do Grupo Experimental, pelas três décadas com a dança.

Fabiana Karla traz ao festival o espetáculo “Nessa Mesa de Bar”, uma homenagem a Reginaldo Rossi. A abertura da programação será com o premiado “Retratos Imorais”, solo do baiano João Guisande, com texto de Ronaldo Correia de Brito, que será encenado dia 9, no Teatro de Santa Isabel.



Outras produções nacionais anunciados são: “Cúmplices” (Salvador/Recife), “Babilônia Tropical: A Nostalgia do Açúcar” (São Paulo), “Histórias de Lua e Sol” (Guarabira - PB), “Formigas Bebem Absinto no Armazém do Caos” (João Pessoa), “Agreste” (João Pessoa), “Noite de Mistério” (São Paulo), “Isto Também Passará, Antes que Eu Morra” (Brasília), “Novos Velhos Corpos 50+”, de Porto Alegre e “Uma Noite em Ritmo Quente” (Fortaleza).



Na música, Lia de Itamaracá, Karynna Spinelli, Geraldo Maia, Maciel Salu e Lucas dos Prazeres, Forró na Caixa, Dalva Torres, Gilmar Bola 8 e Combo X são algumas atrações confirmadas. Na dança, destaque para III Festival de Pole Dance de Pernambuco e “Berlim”, estreia do bailarino Dielson Pessoa. “Cartas d’Abril” (Portugal), “Tranquilli!!!” (Itália), “Ária” (Portugal), “Sertão do Mar” (França) e “Violinista Europeu Tocando Músicas Europeias e Brasileiras” (Eslováquia) são os convidados internacionais desta edição.

Além dos espetáculos e shows musicais, oficinas, lançamentos de livro e leituras dramatizadas integram a grade. Fora da Região Metropolitana do Recife, o festival visitará as cidades de Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Goiana, Serra Talhada, Limoeiro e Petrolina.

