Artes Cênicas Janeiro de Grandes Espetáculos estende programação até 5 de fevereiro Por motivos técnicos, todos os espetáculos que seriam apresentados no Teatro Luiz Mendonça, foram reconduzidos para o Teatro de Santa Isabel e Teatro do Parque

Por motivos de ordem técnica, o 29º Janeiro de Grandes Espetáculos precisou promover mudanças na grade de programação. Todos os espetáculos que seriam apresentados no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, foram reconduzidos para o Teatro de Santa Isabel e Teatro do Parque. Com as alterações, as apresentações ocorrerão até o dia 5 de fevereiro.

Os ingressos já estão à venda no site Guichê Web. Ao público que estava com tíquetes comprados, a Guichê Web está entrando em contato com o objetivo de repassar as instruções necessárias para troca ou devolução. Dúvidas através do [email protected]

Confira, abaixo, as novas datas das apresentações remanejadas. Mais informações no site do Festival.

Música

Estreia

1 de fevereiro (quarta-feira)

Beto Hortis: Projeto Instrumental

19h30

Teatro de Santa Isabel

Classificação Indicativa: Livre

Música

2 de fevereiro (quinta-feira)

João Netto e Pabllo Moreno: O Pai, O Filho e A Música

19h

Teatro do Parque

Classificação Indicativa: Livre

Teatro

3 de fevereiro (sexta-feira)

Lisbela e o Prisioneiro

Com Cobogó das Artes, Recife

19h30

Teatro de Santa Isabel

Classificação: Livre

Teatro para a Infância e Juventude

4 de fevereiro (sábado)

Aratuzinho - Em Robôs Humanos

17h

Teatro do Parque

Livre

Teatro para a Infância e Juventude

5 de fevereiro (domingo)

As Aventuras de Ariel

Com L.A. Espaço Artístico e Cultural, Jaboatão dos Guararapes

17h

Teatro de Santa Isabel

Classificação: Livre

