Artes Cênicas Janeiro de Grandes Espetáculos: veja os indicados da noite de premiações que encerra o festival Prêmio JGE Copergás vai celebrar os vencedores da 32ª edição nas categorias Teatro Adulto, Teatro para a Infância e Juventude, Circo, Dança, Música e Cenas Curtas

Encerrando a 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, o Prêmio JGE Copergás de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco premia, nesta quarta-feira (4), às 19h, as produções, os artistas e os técnicos com as performances mais bem avaliadas durante a maratona cênica que se iniciou no dia 7 de janeiro e se estendeu até aqui com mais de 100 espetáculos.



A cerimônia, destinada à classe artística, no Teatro do Parque, anunciará os vencedores dos 30 troféus de Melhor Espetáculo, Melhor Direção; Melhor Atriz/Artista Circense Feminina/Cantora; Melhor Ator/Artista Circense Masculino/Cantor e Prêmio Técnico, nas categorias Teatro Adulto, Teatro para a Infância e Juventude, Circo, Dança, Música e Cenas Curtas.

Com apresentação dos atores Arilson Lopes e Nínive Caldas, a noite de premiação terá apresentação do Bacnaré, o Balé da Cultura Negra do Recife, que é Patrimônio Vivo do Recife e neste ano celebra quatro décadas de fundação.



Também vão ter solos do coreógrafo e bailarino Ângelo Madureira, formado pelo Balé Popular do Recife e radicado em São Paulo, e do ator Tatto Medinni, que vai encenar uma célula do seu texto “Cara do Pai”, sob direção de Quiercles Santana. Ainda estão programadas duas homenagens especiais: ao espetáculo “Anastácia”, o único de ópera na grade do festival, e a Alfredo Bertini, realizador do Cine-PE, pelos 30 anos do festival de cinema.

Confira os indicados ao Prêmio JGE Copergás de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco:

TEATRO ADULTO

Jurados: Filipe Enndrio e José Manoel Sobrinho

MELHOR DIREÇÃO

Arthur Cardoso - “Vossa Mamulengecência”

Camila Bastos - “Roubando a Cena”

Emmanuel Matheus - “Imorais”

Karol Spinelli - “Moinho”

João Guisande e Moncho Rodríguez - “Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III”

Roberto Costa - “Francisco, um Instrumento de Paz”

MELHOR ATRIZ

Fabiana Pirro - “Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III”

Gabriela Cicarelli – “Medeia - Da Lama ao Caos”

Hblynda Morais - “Hblynda em Trânsito”

Isa Fernandes - “Um Sábado em 30”

Victória Cavalcanti - “Vossa Mamulengecência”

MELHOR ATOR

Felipe Nunes - “Imorais”

Júnior Sampaio - “Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III”

Paulo César Freire - “Francisco, um Instrumento de Paz”

Pedro Lemos - “Moinho”

Thiago Augusto - “Vossa Mamulengecência”

Williams Sant’anna - “Auto da Compadecida - Uma Farsa Modernesca”

PRÊMIO TÉCNICO

Diniz Luz e Malu Bergoc, pela iluminação, e Clara Victor, Dan Estevão e Sofia Buarque, pela trilha sonora, de “Moinho”

Natalie Revoredo e Alexandre Xavier, pela iluminação, e Arthur Cardoso, Mariana Barbosa, Camomila Boudoux, Victória Cavalcante e Gabriela Barbosa, pela direção de arte, de “Vossa Mamulengecência”

Cleison Ramos, pela iluminação, e Raphael Venos, pela direção musical, de “Hblynda em Trânsito”

Hadassa Rossiter, pela direção musical, e Roberto Costa, pelo figurino, de “Francisco, um Instrumento de Paz”

Marília Castro e Moncho Rodríguez, pelo figurino, e Luciana Raposo, pela iluminação, de “Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III”

Elenco de “Um Sábado em 30”

Elenco de “Roubando a Cena”

MELHOR ESPETÁCULO

“Auto da Compadecida - Uma Farsa Modernesca”

“Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III”

“Francisco, um Instrumento de Paz”

“Moinho”

“Roubando a Cena”

“Vossa Mamulengecência”

TEATRO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Jurados: Cleyton Cabral e Edivane Bactista

MELHOR DIREÇÃO

Roberto Costa - “A Cigarra e a Formiga”

Tarcísio Vieira - “Histórias Pontilhadas”

MELHOR ATRIZ

Gabriela Melo - “Histórias Pontilhadas”

Gio Miranda - “Tatu-do-bem”

Hyrlis Leuthier - “Tudo Começou Assim”

Thayana Lira - “Histórias Pontilhadas”

MELHOR ATOR

Guilherme Mergulhão - “Tatu-do-bem”

João Ferreira - “Os Protetores do Oceano”

João Victor Alves - “Tudo Começou Assim”

Luan Alves - “A Cigarra e a Formiga”

Tarcísio Vieira - “Histórias Pontilhadas”

PRÊMIO TÉCNICO

Elenco de “Histórias Pontilhadas”

Roberto Costa, pelo figurino de “A Cigarra e a Formiga”

Tarcísio Vieira e grupo, pela direção de arte de “Histórias Pontilhadas”

Tarcísio Vieira, Gabriela Melo e Thayana Lira, pela dramaturgia de “Histórias Pontilhadas”

MELHOR ESPETÁCULO

“A Cigarra e a Formiga”

“Histórias Pontilhadas”

CIRCO

Jurados: Gilberto Trindade e Malu Vieira

MELHOR DIREÇÃO

Fátima Pontes e Ítalo Feitosa - “Nordestinados in Circus”

Odília Nunes – “Caminhos”



MELHOR ARTISTA CIRCENSE FEMININA

Andreza Cavalcanti - “Nordestinados in Circus”

Jessica Moura - “Eu, Você e o Circo Alakazam”

Rocío Martinez - “Eu, Você e o Circo Alakazam”

MELHOR ARTISTA CIRCENSE MASCULINO

Bruno Luna - “Nordestinados in Circus”

Fabiano Cordeiro - “Eu, Você e o Circo Alakazam”

Ítalo Feitosa - “Nordestinados in Circus”

Jim Eduard Nava Barrios - “Eu, Você e o Circo Alakazam”

Pedro Milhomens - “Caminhos”

PRÊMIO TÉCNICO

Clarissa Siqueira, pela sonoplastia de “Caminhos”

Laércio Assis, pelo figurino de “Eu, Você e o Circo Alakazam”

MELHOR ESPETÁCULO

“Caminhos”

“Nordestinados in Circus”

DANÇA

Jurados: Célia Maira e Raimundo Branco



MELHOR COREOGRAFIA

Fátima Freitas - "Lago dos Cisnes"

Júlia Pernambuco - "Bela Adormecida"

Carmen Queiróz e Gera Jorge - "Turbantes"

Neves de Sena - "Tudo acontece na Bahia"

Aldeline Silva e John Lopes - "Corpos em Travessia"

MELHOR BAILARINA

Nayara Sales - "Turbantes"

Maria Julia Cavalcante - "Lago dos Cisnes"

Pietra Sanches - "Bela Adormecida"

Sophia Carvalho - "Bela Adormecida"

MELHOR BAILARINO

Guilherme Lima - "Lago dos Cisnes"

Davi Novaes - "Bela Adormecida"

Pedro Pernambuco - "Turbantes"

PRÊMIO TÉCNICO

"Travessia"



MELHOR ESPETÁCULO DE DANÇA

"Turbantes"

"Lago dos Cisnes"

"Bela Adormecida"

"Tudo Acontece na Bahia"

"Travessia"

MÚSICA

Jurados: Leandro Almeida e Tatto Medinni

MELHOR DIREÇÃO

Jorge de Paula - “Janga”

Jorge Féo - “Osun Oxum Ochun - Afoxé Oxum Pandá”

Jorge Féo - “Santeria Afoxé Oxum Pandá”



MELHOR CANTORA

Gabi da Pele Preta - “Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”

Kelly Rosa - “Coração Saudosismo em Verso e Canto

Poli - “Poli da Raiz ao Canto”

Ylana Queiroga - “Janga”

MELHOR CANTOR

João Fênix - “Luz e Fé”

Nino Alves - “Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”

PRÊMIO TÉCNICO

Melhor conjunto “Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”

Melhor conjunto ”Felipe Costta Trio - Frevo Sanfonado”

Melhor conjunto “Maestro Duda - Uma Visão Nordestina”

MELHOR ESPETÁCULO

“Encruzilhada Agreste - Revoredo e Gabi da Pele Preta”

“Felipe Costta Trio - Frevo Sanfonado”

“Janga”

“Osun Oxum Ochun - Afoxé Oxum Pandá”

“Santeria Afoxé Oxum Pandá”

CENAS CURTAS



MELHOR DIREÇÃO

Diniz Luz, Luan Lucas Leite e Ruan Henrique - “Ida ao Teatro” (Evoé Artes)

Gabriel Lopes – “Borogodá” (Grupo Nível 241)

João Liagui - “Matizes da Vida” (Cia Muganga)

João Pedro Pinheiro e Danilo Santos - “Serendiptia” (Grupo Quina de Teatro)

Malu Neves - “Tem Aranhas no meu Quarto”

MELHOR ATRIZ

Camila Bastos - “Borogodá (Grupo Nível 241)

Dany Brito - “A Número Um” (Coletivo de Teatro A Flor da Pele)

Malu Neves - “Tem Aranhas no meu Quarto”

Rita Vanessa - “Contos da Muribeca” (Grupo Divina Trindade)

Viviana Borchardt - “Ida ao Teatro” (Evoé Artes)

MELHOR ATOR

Breno Cordeiro - “Aques Dois” (Grupo Aqueles Dois)

João Fernando - “Ida ao Teatro” (Evoé Artes)

João Liagui - “Matizes da Vida” (Cia Muganga)

Lucas Vinícius - “Borogodá” (Grupo Nível 241)

Marcelo Maracá - “As Três Mulheres do Bruxo” (Cia de Teatro Novos Talentos)

PRÊMIO TÉCNICO

Direção de arte e relevância da temática social de “Contos da Muribeca” (Grupo Divina Trindade)

Elenco de “Serendiptia” (Grupo Quina de Teatro)

João Liagui, pela dramaturgia de “Matizes da Vida” (Cia Muganga)

Luciana Alves (L.A. Espaço Artístico e Cultural), pela relevância da temática social, direção de arte e coreografias de “Pataxós: Resistência e Sobrevivência”

Miro Ribeiro, pela sonoplastia, iluminação e cenografia de “A Lua” (Grupo Gaivotas de Teatro)

MELHORES CENAS CURTAS (1º, 2º e 3º lugares)

“Aqueles Dois”

“Borogodá”

“Ida ao Teatro”

“Serendiptia”

“Show de Brad e Janet”

Sobre o JGE

O 32º Janeiro de Grandes Espetáculos tem como tema “Da Lama ao Palco”, numa reverência aos 60 anos do nascimento de Chico Science, que serão completados em março.



Além disso, nesta edição, o festival rende homenagens, em teatro, ao ator, diretor e produtor José Mário Austregésilo e ao ator Severino Florêncio; em dança, à Mestra Nice Teles, do cavalo marinho; em circo, à Escola Pernambucana de Circo, por seu trabalho de formação; em música, ao Maestro Duda, que fez 90 anos de idade e é um dos nomes máximos do frevo, e em ópera, à professora Rose Mary Martins.

Neste ano, além do teatro adulto e infantil, da música, da dança e do circo, setores pelos quais já é consolidado, o JGE estabeleceu o cinema como linguagem fixa na curadoria, com a Mostra Cine JGE, realizada no último domingo (1º de fevereiro), no Cinema São Luiz.

Mais de dez lugares no Recife serviram de palco para a programação que ultrapassou uma centena de atrações. Além de Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Goiana e Limoeiro, cidades que também receberam espetáculos do JGE. Pelos palcos, 95% das produções eram pernambucanas, mas o festival também agregou atrações de Brasília, Maceió, Salvador, Taquaruçu (TO), Rio de Janeiro e São Paulo. De fora do país, o Janeiro de Grandes Espetáculos recebeu obras da Argentina, Portugal e Eslováquia.

O Janeiro de Grandes Espetáculos é uma realização da Apacepe (Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco) em parceria com o Sesc e com patrocínio de Suape, da Fundarpe (Governo do Estado de Pernambuco), Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.



*Com informações da assessoria

