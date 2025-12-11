A- A+

AGENDA Janeiro de Grandes Espetáculos anuncia 32ª edição com espetáculos, shows e cinema como novidade Show de Igor de Carvalho e Moreno Veloso é um dos destaques da programação, que contempla teatro, música, dança, circo, ópera, moda e cinema

O Janeiro de Grandes Espetáculos, tradicional festival de artes cênicas do Recife, anunciou a programação de sua 32ª edição nesta quinta-feira (11). De 7 de janeiro a 4 de fevereiro, o evento leva ao público mais de 100 obras de teatro adulto e infantil, música, dança e circo.

Além de mais de dez lugares do Recife, o festival realizado pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe) vai passar pelas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Goiana e Limoeiro. “São quase 2 mil pessoas trabalhando diretamente no Janeiro, incluindo artistas, produtores e técnicos”, destacou Paulo de Castro, produtor-geral do evento, em coletiva de imprensa realizada.

Chico Science, que completaria 60 anos em 2026, é o grande homenageado do festival. O tema “Da Lama ao Palco” norteia o conceito desta edição, evidenciando a contribuição do Movimento Manguebeat para as mais diversas linguagens. Durante a abertura oficial da programação, no Teatro de Santa Isabel, serão apresentados 20 figurinos inspirados na estética mangue, com a coleção “Anamauê - Ecoando a Revolução”, assinada pelo estilista Mendx.



Além da moda, outra novidade deste ano é a inclusão do cinema como linguagem integrante do festival. Em parceria com o Cine PE, o Janeiro vai exibir quatro curta-metragens, no dia 2 de fevereiro, no Cinema São Luiz: “Sim ou Não?”, de Tiago Leitão; “Recife Frio”, de Kleber Mendonça Filho; “Recife de Dentro pra Fora”, de Katia Mesel; e “O Mundo é uma Cabeça”, de Bidu Queiroz e Cláudio Barroso.

“Quando fomos convocados para contribuir com a programação, nos sentimos extremamente confortáveis. Em 2026, o Cine PE fará 30 anos e também queremos contemplar outras artes nesta edição comemorativa. Já convidados o Janeiro de Grandes Espetáculos para representar as artes cênicas”, antecipou Alfredo Bertini, diretor do Cine PE.

O teatro, linguagem principal do evento, está contemplado com 47 peças adultas e 14 montagens infantis. Um dos destaques é “Auto da Compadecida - Uma Farsa Modernesca”, nova montagem do clássico de Ariano Suassuna, revisitado pelos diretores recifenses Eron Villar e Célio Pontes.

“Vale destacar que 95% das produções são pernambucanas. Entendemos que esse é mais um mercado de trabalho que se abre no cenário cultural do estado e, por isso, primamos pelos artistas locais, que constroem esse festival junto com a gente. Ao mesmo tempo, damos a possibilidade do público recifense assistir a espetáculos que vêm de fora”, aponta Paulo de Pontes, que também integra a organização do festival. A programação contempla montagens de Brasília, Rio de Janeiro, Maceió e São Paulo, além de outros países, como Argentina, Portugal e Eslováquia.

A música é também outro forte elemento do Janeiro e terá 20 shows durante o festival. Moreno Veloso e Igor de Carvalho estreiam uma turnê em conjunto, cantando no palco do Teatro de Santa Isabel, no dia 30 de janeiro, com participação de Lula Queiroga e Buhr.

“Nós dois já fizemos várias participações em trabalhos um do outros, mas pela primeira vez estaremos juntos em um show. Somos candomblecistas e irmãos de santo. Então, além da parceria musical, a gente leva para o palco um pouco dessa nossa parceria de vida”, disse Igor.

O cantor adiantou a possibilidade de um espectador ilustre estar entre o público do festival. A data da apresentação coincide com a participação de Caetano Veloso, pai de Moreno, na prévia carnavalesca “Enquanto Isso na Sala da Justiça”. “Tenho conversado muito com Moreno e ele diz que, provavelmente, o pai não deve subir ao palco com a gente, mas possivelmente estará na plateia”, revelou.



Serviço:

32º Janeiro de Grandes Espetáculos

Quando: de 7 de janeiro a 4 de fevereiro de 2026

Ingressos pelo Sympla

Programação e informações no site www.festivaljge.com.br

