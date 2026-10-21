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CINEMA

Janela Internacional de Cinema abre inscrições para oficinas gratuitas do "Janela Crítica"

Formação integra programação da 17ª Janela Internacional de Cinema do Recife 

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Cinema São Luiz em edição passada do Festival Janela Internacional de CinemaCinema São Luiz em edição passada do Festival Janela Internacional de Cinema - Foto: Thiago Calazans/Divulgação

O Janela Internacional de Cinema do Recife está com inscrições abertas para atividades formativas gratuitas, voltadas para o público que tem interesse na área crítica de cinema. Para participar é necessário anexar um texto crítico com, no máximo, duas laudas no formulário de inscrição disponível no link, que pode ser acessado até esta sexta-feira (23). 

O festival de cinema independente é realizado anualmente na capital pernambucana desde 2008 e reúne mais de 100 fimes em uma programação que se espalha por salas de cinema tradicionais do Recife, como o Cinema São Luiz, o Cinema do Parque e o Cinema da Fundação. 

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Os 8 selecionados serão divulgados no dia 26 de outubro, faltando dois dias para o início da 17ª edição do festival Janela Internacional de Cinema do Recife, festival que ficará nas telonas até o dia primeiro de novembro. 

Para quem?
O Janela Crítica foi criado na primeira edição do festival, em 2008, com o intuito de reunir pessoas interessadas na prática da crítica cinematográfica. Os selecionados são convidados a imergir na programação de filmes e a produzirem textos críticos sobre os filmes. A formação será realizada durante o festival, em formato de palestra com a análise de cenas, reflexão crítica e participação do público. 

Serão duas oficinas: O Corpo Negro no Cinema e O Cinema com Raiva, ambas com 2 horas de duração.

Por quem?
O condutor da formação, Dodô Azevedo, tem mais de 32 anos de atuação no cinema, como crítico, diretor e roteirista. Mestre em Estudos da Linguagem e colunista de cultura com passagens pelo Jornal do Brasil, G1, O Globo e Folha de São Paulo, escreveu e dirigiu três longas-metragens, entre eles “Memória Tangerina”, vencedor do prêmio de Melhor Longa-Metragem no BrasilCine de Estocolmo, em 2014. 

Dodô já fez curadoria do Janela em outras edições e também assinou a coautoria da série “Os Quatro da Candelária”, da Netflix, que venceu o Prêmio ABRA de Melhor Roteiro de Drama em 2024. Além das telas de cinema, o responsável por ministrar as oficinas é ainda artista plástico e curador de arte, com obras e exposições no Brasil e no exterior. 

Oficina de quê?

O Corpo Negro no Cinema
Na oficina que tem como subtítulo “Da imagem que aprisiona à imagem que inventa: estereótipos, poder e disputa pela subjetividade”, o cineasta vai trabalhar o tema partir da sua experiência com a escrita da minissérie "Os quatro da Candelária" para a Netflix. 

A ideia, segundo o cineasta, é conversar sobre a história das representações negras no audiovisual brasileiro, e sobre como o cinema e as séries podem transformar pessoas em tipos sociais: o bandido, o policial, a empregada, a mulher hipersexualizada, o favelado, o sambista, o corpo disponível ao olhar alheio. 

“A palestra parte de uma pergunta central, que é: quando um corpo negro aparece na tela, que histórias o público já foi treinado a esperar dele?”, provoca.

O Cinema com Raiva
Já essa que carrega como título secundário “Da indignação à insurreição: a história mundial dos filmes que se recusaram a aceitar o mundo como ele é”, Azevedo vai abordar as várias faces da raiva no Cinema: raiva do fascismo, do preconceito, do colonialismo, da misoginia, da transfobia. 

“Não se trata de reunir apenas filmes de protesto ou obras que defendam explicitamente uma causa. A pergunta que orienta o encontro é mais ampla: como um cineasta transforma sua insatisfação com o mundo em uma forma cinematográfica capaz de perturbar o espectador? E o que acontece quando a própria linguagem do cinema — suas imagens, seus sons, suas histórias e seus silêncios — também se revolta?”, questiona.

Em sua 17ª edição, o festival Janela Internacional de Cinema do Recife conta com o patrocínio da Fundação Itaú e o apoio da Cinemateca Brasileira. 

SERVIÇO
Formação Janela Crítica de Cinema (17º Janela Internacional de Cinema do Recife) 
Quando: 20 a 23 de outubro
Onde: inscrições via site  
Resultado da seleção: 26 de outubro de 2026

 

 

 

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