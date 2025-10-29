A- A+

CINEMA Janela Internacional reúne destaques do cinema internacional, brasileiro e pernambucano; confira 16ª edição do festival acontece entre os dias 1° e 5 de novembro deste ano

O Janela Internacional de Cinema do Recife confirmou, nesta quarta-feira (29), a exibição de títulos premiados em Cannes e Toronto na programação. O festival terá sua 16ª edição entre os dias 1° e 5 de novembro deste ano.

Um dos festivais de cinema mais renomados do Brasil, o Janela contempla produções internacionais, brasileiras e pernambucanas em sessões distribuídas pelas três salas do circuito do festival. Nesta edição, o festival ocupará três cinemas de rua do Recife: Cinema São Luiz, Cinema do Parque e Cinema da Fundação.

Destaques internacionais

Para quem gosta de começar o quanto antes a maratona de filmes que devem integrar as listas de premiações da temporada, se liga na curadoria do Janela Internacional de Cinema do Recife. A programação inclui ''Sirât'', de Óliver Laxe, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2025 e representante da Espanha na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar.

Outro destaque desta edição é o candidato norueguês ao Oscar, ''Sentimental Value'', o novo drama de Joachim Trier, que conquistou o Grand Prix - segundo maior prêmio da mostra competitiva de Cannes. O público pernambucano também pode conferir ''No Other Choice'', de Park Chan-wook, vencedor do International People’s Choice Award no Festival de Toronto 2025 e representante da Coreia do Sul na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Ambas estreias internacionais são possíveis concorrentes de ‘’O Agente Secreto’’, de Kleber Mendonça Filho, ao Oscar de Melhor Filme Internacional, aumentando a vontade de conferir os longas antes da estreia do filme pernambucano, na próxima quinta-feira (6).

“A edição de 2025 do Janela será mais curta em duração, mas, reconhecendo a relevância do festival para o Recife e para a cena brasileira, fizemos questão de reunir alguns dos títulos mais expressivos do circuito internacional deste ano, combinando obras de grandes autores sem abrir mão de algumas apostas’’, expressou Pedro Azevedo Moreira, diretor de programação do Janela.

Super 8

O Janela Internacional reúne os filmes recém-digitalizados de Jomard Muniz de Britto, em parceria com o Cinelimite, celebrando a memória do cinema pernambucano através de um dos cineastas mais inventivos do Recife. A programação inclui uma sessão debate do clássico recém-restaurado ‘’São Paulo, Sociedade Anônima’’ (1965), de Sérgio Person, com a filha do diretor, Marina Person, além da apresentação do cineasta Kleber Mendonça Filho.

‘’Vale destacar ainda a primeira exibição pública de uma nova série de restaurações de filmes em super 8 do cineasta pernambucano Jomard Muniz de Britto, reafirmando o compromisso do Janela com o cinema pernambucano, do passado ao presente”, ressaltou Pedro Azevedo Moreira.

Curadoria

Além de Pedro, a curadoria do festival é formada pelos cineastas e escritores Felipe André Silva e Dodô Azevedo, pela multiartista Biarritzzz e pelo montador e crítico Montez.

A identidade visual do 16° Janela foi desenvolvida pela artista Clara Moreira, em homenagem à paisagem urbana do Recife. Ela se inspira nas varandas da Ponte Maurício de Nassau, que cruza o Rio Capibaribe, evocando a relação entre cidade e cinema, eixo simbólico que atravessa a história do festival e a própria experiência de ver filmes na capital pernambucana, segundo a organização.

A programação completa, com mostras, convidados e atividades paralelas, será divulgada em breve nas redes sociais oficiais do festival.

O 16° Janela Internacional de Cinema do Recife é realizado pela Cinemascópio e conta com os patrocínios do Grupo Parvi, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Complexo Industrial Portuário de Suape.

SERVIÇO:

16° Janela Internacional de Cinema do Recife

Quando: 1º a 5 de novembro de 2025

Onde: Cinema São Luiz, Cineteatro do Parque e Cinema da Fundação, Recife – PE

Ingressos disponíveis na plataforma Sympla

Mais informações: @janeladecinema



Com informações de assessoria de imprensa

