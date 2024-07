Janja assiste apresentação de Fernanda Montenegro em São Paulo e pede autógrafo da atriz

A- A+

Leia também

• "The good doctor" e "Pedaço de mim": as estreias de séries no streaming em julho de 2024

• Depois de ''Titanic'': filmes com Kate Winslet e com Leonardo DiCaprio para ver no streaming

• Dia do Cinema Brasileiro: confira 6 filmes nacionais para ver no streaming

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 4, onde compareceu ao espetáculo "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir", dirigido e protagonizado pela atriz brasileira de 94 anos. O evento ocorreu no Sesc 14 Bis, no bairro Bela Vista, no centro da capital.

"Fernanda Montenegro é uma das maiores e mais conhecidas atrizes brasileiras de todos os tempos. A força de sua presença é inexplicável e seu talento é admirável em muitos níveis", disse a primeira-dama em suas redes sociais, em postagens com fotos do encontro, em que aparece de mãos dadas com a atriz, e em que aguarda Fernanda autografar a primeira folha de um livro com o nome dela.

Fernanda Montenegro é uma das maiores e mais conhecidas atrizes brasileiras de todos os tempos. A força de sua presença é inexplicável e seu talento é admirável em muitos níveis.



Poder abraçá-la e presenciá-la lendo, com sua voz única e inconfundível, outra mulher tão histórica… pic.twitter.com/4EZo5YfcR4 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 5, 2024

O espetáculo dirigido e interpretado pela atriz é inspirado na obra A Cerimônia do Adeus, da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Janja afirmou na publicação que poder "abraçar e presenciar" Fernanda lendo "outra mulher tão histórica", referindo-se a Simone, "é um privilégio sem tamanho".

O livro de 1981, publicado no Brasil pela Nova Fronteira, narra os dez últimos anos da vida do filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980), companheiro de vida de Beauvoir. Os dois viveram um relacionamento polêmico - descrito por ela como libertário, de igual para igual - e mantinham relações com outras pessoas. O espetáculo, portanto, fala da complexidade do amor, da velhice e da morte.

Assim que as vendas para o monólogo iniciaram, houve filas enormes e ingressos esgotados. Foram 10 mil vendidos, para os 20 dias de apresentação.

Na última semana, no dia 26, Janja compareceu, acompanhada da ministra da Cultura, Margareth Menezes, à peça de Minha Vida em Marte, apresentada por Mônica Martelli, em Brasília. A primeira-dama também usou as redes sociais para exaltar o teatro brasileiro. "Incentivar o teatro brasileiro e conferir de perto nossas artistas mulheres ao lado da Ministra da Cultura, @MargarethMnzs é sempre uma honra", escreveu.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (08/07 até 13/07)