Janja critica meme que coloca artistas da MPB com armas na mão: 'achei bem sem noção'

Um meme que movimentou a internet brasileira nesta sexta-feira não agradou muito a Janja Lula da Silva. A primeira dama criticou as imagens que viralizaram em que artistas da música apareciam segurando armas com uma citação de questionamento ou imposição retirada de suas músicas.

"Achei essa brincadeirinha que tá rolando no Twitter bem sem noção. Falamos tanto contra as armas e aí colocamos nossos ícones da MPB com armas na mão?? Tendi foi é nada. Desculpa a sinceridade, amigo", questionou Janja em postagem, já excluida, de Omar Monteiro na rede social.