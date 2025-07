A- A+

PRIMEIRA-DAMA Janja presta homenagem à cantora Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio Presidente Lula mandou arranjo de flores

A primeira-dama Janja da Silva prestou sua homenagem à cantora Preta Gil no velório realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (25). Ela chegou por volta de 10h e prestou solidariedade aos amigos e familiares da artista.

O presidente Lula mandou um arranjo de flores, que foi colocado no saguão do Theatro Municipal. "Nasceu para voar. Fez seu destino tocando e espalhando só o amor. O Brasil agradece", diz mensagem no arranjo.

A ministra da Cultura Margareth Menezes também compareceu ao velório.





Acompanhada pelo Globo, a cerimônia — que ocorre das 9h às 13h, com entrada aberta ao público — é marcada por manifestações de solidariedade à família da artista, que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), em decorrência de complicações derivadas de um câncer de intestino, também chamado de câncer de cólon ou câncer colorretal. A Cinelândia, em frente ao Theatro, está lotada de fãs que foram acompanhar a despedida.

Fãs com cartazes foram os primeiros a entrar no velório, quando os portões se abriram às 9h30. Sobre muitas coroas de flores enviadas por admiradores, um telão mostra imagens de Preta.

