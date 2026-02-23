Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRESENTE

Janja recebe gim assinado por Jin, do BTS, durante agenda na Coreia do Sul

"Para Janja, de Jin, do BTS. Amo você", diz a dedicatória

Reportar Erro
Janja recebe gim assinado por Jin, do BTS, durante agenda na Coreia do SulJanja recebe gim assinado por Jin, do BTS, durante agenda na Coreia do Sul - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A primeira-dama Janja Lula da Silva recebeu um presente do cantor sul-coreano Jin, integrante do grupo de K-pop BTS, durante compromisso oficial na Coreia do Sul. O item entregue foi uma garrafa de gim artesanal da marca Igin, desenvolvida pelo próprio artista e autografada com uma dedicatória.

A entrega foi feita pelo chef e empresário sul-coreano Baek Jong-won, amigo de Jin. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que o envio do presente ocorreu a pedido do cantor, que não pôde participar do encontro por compromissos de agenda.

Leia também

• Coreia do Sul quer retomar negociações com o Mercosul após visita de Lula

• Presidente sul-coreano afirma que, assim como Lula, teve uma infância difícil

Segundo o chef, Jin solicitou que a garrafa assinada fosse entregue pessoalmente à primeira-dama. Na dedicatória, lê-se: "Para Janja, de Jin, do BTS. Amo você".

Durante a gravação, Baek destacou que acompanha as iniciativas sociais de Janja no Brasil e disse ter ficado "profundamente impressionado" com as ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele também ressaltou o apoio de fãs brasileiros ao artista. "No Brasil, muitas pessoas apoiam muito o BTS Jin, e sou muito grato por isso. Amamos vocês", declarou.

Ao agradecer o presente, Janja enviou uma mensagem ao cantor e aos admiradores do grupo no País. "As fãs no Brasil estão te aguardando! Obrigada por esse presente, querido. Um beijo enorme, e a gente se vê em outubro no Brasil", afirmou.

O Jin integra o BTS, que tem três apresentações previstas em outubro, em São Paulo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter