Jantar romântico e beijo: horas antes da separação, Virginia e Zé Felipe estavam juntos em Lisboa

Antes de anunciar o fim de casamento com Zé Felipe, em um post na noite de terça-feira (27), Virginia Fonseca passou uma parte do dia com o agora ex em Lisboa.

A influenciadora, que posta todo seu cotidiano nas redes sociais, começou o dia fazendo exercícios em uma academia ao som de músicas de Zé Felipe: "Mina bandida", "Love", "Envolvidão" e "Foguenta" estavam no setlist que Virginia exibiu no Stories do Instagram.





Posts de Virginia Fonseca, horas antes de anunciar fim de casamento com Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram

Mais tarde, ela mostrou que faz turismo na capital portuguesa e se fartou de delícias locais como pastel de nata, queijo e amêijoas. Na saída do restaurante, foi recebida por fãs que gritavam "Nossa, ela é bonita, né" e "Diva, Diva!".





Foi aí que Zé Felipe passou a aparecer nas redes de Virginia. "Olha quem chegou em Portugal", postou ela mostrando o agora ex-marido. Zé Felipe volta a aparecer dividindo a cama com Virginia ("prontos para dormir", disse ela),com direito a beijo, e jantando no quarto do hotel. "Nosso jantar romântico de hoje", postou Virginia. O menu dos dois? Salada Caesar e salmão.

