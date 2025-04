Jão anuncia pausa na carreira: "Já disse o que tinha pra dizer por agora"

A- A+

O cantor Jão, de 30 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para anunciar uma pausa na carreira. O artista já havia indicado que faria uma pausa após os shows da Super Turnê, que lotou estádios e arenas Brasil afora.

Na época, fãs especularam se a decisão do cantor por uma pausa teria a ver com questões de saúde mental. Mas Jão avisou em seu post que "não tem nada muito profundo acontecendo":

"Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. E acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras."





O artista continua:

"Agora, pela primeira vez, sinto que estou em um lugar de segurança – onde o que eu conquistei é verdadeiramente meu, e isso me dá a liberdade de parar de correr por um momento, reabastecer e garantir que minha estrada seja longa, muito longa."

Leia a íntegra da mensagem de Jão:

"Pronto! Entreguei o último show desse disco, ele foi lindo, e como disse, agora vou ali tirar um tempo. Falei sobre isso um pouco antes da hora e achei engraçado o rumo que as minhas palavras tomaram. Não tem nada muito profundo acontecendo, além de eu simplesmente sentir que já disse o que tinha pra dizer por agora. E eu sempre achei meio cafona a pessoa que segue na mesa, falando sem parar, mesmo quando não tem mais o que dizer. Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. E acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras. É onde sinto que sou melhor.

Os últimos anos foram muito generosos comigo, lancei quatro álbuns e acabei de concluir a turnê dos meus sonhos, mas por outro lado a minha obsessão com a música me deixou algumas pendências. Eu não vivi o luto das minhas avós, tratei meu corpo muito mal e vi meu relacionamento acontecer e desacontecer muitas vezes porque eu estava muito obcecado em me tornar alguém. Agora, pela primeira vez, sinto que estou em um lugar de segurança – onde o que eu conquistei é verdadeiramente meu, e isso me dá a liberdade de parar de correr por um momento, reabastecer e garantir que minha estrada seja longa, muito longa. É preciso abrir espaço para que uma árvore cresça e vou fazer isso do lado de cá. Viver para criar, ou só viver por viver, que já é o bastante. Até qualquer dia desses."

