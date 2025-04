Jão anunciou pausa na carreira por tempo indeterminado após último show no Lollapalooza Brasil

A- A+

Após viver o auge da popularidade com a Superturnê, que rodou o Brasil com estrutura ambiciosa digna de shows internacionais, Jão oficializou a pausa na carreira por tempo indeterminado. O cantor de 30 anos havia anunciado a decisão em janeiro, e, após o último show da turnê, que aconteceu no palco do Lollapalooza Brasil, reforçou o desejo em mensagem inspirada

Em fotos publicadas no Instagram na quarta-feira, 2, ele aparece raspando o cabelo, que havia descolorido para viver a fase Supernova. O cantor se disse surpreso com a proporção que o anúncio tomou. "Não tem nada muito profundo acontecendo, além de eu simplesmente sentir que já disse o que tinha pra dizer por agora. E eu sempre achei meio cafona a pessoa que segue na mesa, falando sem parar, mesmo quando não tem mais o que dizer", explicou na legenda.

Ele garantiu aos fãs que não está cansado nem triste, mas que a "onipresença obrigatória dos artistas" no País lhe dá ansiedade e quer se permitir ficar afastado por um tempo.

"Os últimos anos foram muito generosos comigo, lancei quatro álbuns e acabei de concluir a turnê dos meus sonhos, mas por outro lado a minha obsessão com a música me deixou algumas pendências. Eu não vivi o luto das minhas avós, tratei meu corpo muito mal e vi meu relacionamento acontecer e desacontecer muitas vezes porque eu estava muito obcecado em me tornar alguém", elencou Jão.

E finalizou: "É preciso abrir espaço para que uma árvore cresça e vou fazer isso do lado de cá. Viver para criar, ou só viver por viver, que já é o bastante. Até qualquer dia desses"

