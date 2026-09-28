A- A+

SHOWS Jão confirma show da Turnê Memórias Póstumas no Recife; saiba quando Além da capital pernambucana, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e Brasília também receberam datas em arenas ainda em 2026

Depois de estrear a Turnê Memórias Póstumas no Nubank Parque, em São Paulo, em um show para mais de 50 mil pessoas, Jão anunciou novas datas espalhadas pelo Brasil.

Os fãs pernambucanos do cantor já podem marcar o dia 28 de novembro no calendário, pois o Recife integra a lista de cidades que receberão a apresentação ainda este ano.

Com a promessa de um palco 360º, a apresentação será no Geraldão, arena multiúso localizada na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Os ingressos serão vendidos na plataforma Eventim.

A última passagem de Jão pelo Recife foi em dezembro de 2024, na turnê Especial de Natal, no Teatro Guararapes.

A Turnê Memórias Póstumas estreou oficialmente na sexta-feira (25), marcando a volta de Jão aos palcos. O show, de aproximadamente duas horas e meia, contou com as músicas do quinto e mais recente álbum do cantor, e sucessos antigos. [confira a setlist completa no final do texto]

A atriz Isabel Teixeira, que interpreta a vilã Pilar na novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, integra a turnê interpretando A Morte. Além de abrir o show, Isabel é responsável por cinco monólogos que contam a história da apresentação.

Em conversa com fãs em São Paulo, a atriz afirmou que irá acompanhar Jão nas demais datas da turnê.

Além da capital pernambucana, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo também receberão datas em arenas ainda em 2026.

Turnê Memórias Póstumas: setlist completa

Aurora Doce Jabuticabeira A rua Memórias póstumas Por você Essa eu fiz pro nosso amor O Arquiteto Tudo me lembra Alinhamento milenar Eu sempre volto Acontece Ainda te amo Literatura Meninos e meninas Idiota Coincidências Me lambe Rádio Baby (Caetano Veloso - cover) / Locadora Curioso O amor Religião Santo Passeios noturnos Catedral

Veja também