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MÚSICA Cantor Jão confirma lançamento do novo álbum e show em São Paulo O artista estava longe dos holofotes desde abril de 2025, quando decidiu pausar a carreira

Depois de uma pausa na carreira, que durou mais de um ano, os fãs do cantor Jão finalmente podem comemorar. O artista confirmou o lançamento do seu novo álbum, que já tem data marcada para o próximo domingo (26).

O novo projeto, intitulado como “Memórias Póstumas", foi anunciado pelo cantor nesta quinta-feira (23), ao meio-dia. A novidade foi divulgada por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

A produtora do cantor também confirmou a realização do evento “Audição – Jão”, marcado também para o domingo (26), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A estrutura prevista integra um palco de mais de 30 metros e capacidade para receber até 15 mil pessoas.

Antes disso, na última quarta-feira (22), Jão havia anunciado seu retorno com um teaser exibido durante o intervalo da novela “Quem Ama Cuida”, da TV Globo. No vídeo, o cantor não revelou muitos detalhes sobre o novo projeto, mas foi o suficiente para movimentar as redes sociais e aumentar as expectativas dos fãs.

Logo após o teaser, o artista também atualizou seu site oficial, que passou a exibir uma contagem regressiva que terminaria ao meio-dia desta quinta-feira (23).

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