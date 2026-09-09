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SHOW

Jão se apresenta no Rock in Rio nessa sexta-feira (11)

Cantor fará pocket show no Pavilhão Itaú após hiato de mais de um ano longe dos palcos

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Após pausa na carreira, Jão confirma lançamento do novo álbumApós pausa na carreira, Jão confirma lançamento do novo álbum - Foto: TV Globo / Reprodução

Jão fará um pocket show nessa sexta-feira (11), no Rock in Rio. O artista se apresentará no Pavilhão Itaú, logo depois do encerramento dos shows do Palco Mundo.

A apresentação marcará o retorno do artista aos palcos após um hiato desde 2025. Será a primeira apresentação de seu novo repertório ao público, com músicas de “Memórias Póstumas”, seu novo álbum.

O disco foi elaborado em meio ao luto, após o cantor perder o pai. O álbum foi lançado em julho, e fãs esgotaram 11 mil ingressos para audição em SP em 39 segundos.

 

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Na última sexta-feira (7), quando o headliner do Rock in Rio era Elthon John, o cantor brasileiro mandou um recado para músico inglês ao compartilhar um vídeo nas redes sociais ao piano com um recado direto ao artista. “Oi, Elton John. Não vejo a hora de ouvir essa ao vivo hoje à noite”, escreveu Jão na publicação. O cantor britânico respondeu: 'Obrigado'.

Aós o show, o brasileiro foi tietar o astro nos bastidores e postou uma foto ao seu lado, com a legenda: "Elton Jão. Thank you for the kindest words".

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