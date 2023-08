Jão se despede oficialmente da sofrência em "SUPER"; confira

A- A+

Jão diz adeus à sua fórmula contraditória de composições melancólicas acompanhadas por batidas energéticas (pelo menos, por agora) em seu último álbum de estúdio, "SUPER". Lançado nesta segunda-feira (14), nas principais plataformas digitais, o disco dá continuidade à sua discografia e encerra uma série de lançamentos que exploram os quatro elementos do zodíaco, apresentados anteriormente em "Pirata" (água), "Anti-Herói" (ar) e "Lobos" (terra).

"SUPER" representa o elemento fogo e conta com 14 faixas sobre amores, desamores, traições, esquemas de vingança, excessos e basicamente tudo que se pode sentir com bastante intensidade, em um único delírio electropop-megalomaníaco-irônico. Outro destaque em seu novo projeto parece ser a liberdade e confiança com que o artista explora sua sexualidade, que difere das letras mais contidas em seus trabalhos prévios.

Retomando parcerias familiares aos fãs, o álbum traz composições de Jão, Pedro Tófani e Zebu. Foi no “Toca do Lobo”, estúdio do próprio artista, que eles idealizaram e transformram em realidade o projeto nos últimos dois anos. O primeiro single de "SUPER", intitulado "Me Lambe", marca a consolidação de Jão no pop nacional e sinaliza sua nova persona, assim como o redirecionamento de sua música.

Atualmente, o cantor planeja uma turnê em estádios e grandes arenas pelo país, que terá prévia no Palco The One, do The Town, em setembro, e deve começar em São Paulo, no Allianz Parque, em Janeiro. Outras cidades, como Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba, já foram confirmadas.

Veja também

CINEMA "Retratos fantasmas" tem pré-estreia lotada no Teatro do Parque, no Recife