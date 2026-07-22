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MÚSICA Jão: animação no Google faz fãs especularem retorno do cantor após hiato de mais de um ano O cantor está longe dos palcos desde abril de 2025, quando decidiu pausar a carreira para se dedicar à família após o falecimento do seu pai

O retorno do cantor Jão parece estar cada vez mais próximo. Uma nova animação no Google surpreendeu os fãs do artista paulista na manhã desta quarta-feira (22).



Quando um usuário pesquisa pelo nome "Jão" na ferramenta de buscas, surgem flores conhecidas como dentes-de-leão na tela. A animação permite aos intenautas clicarem em um botão, como se fossem "curtidas" de redes sociais. A contagem já ultrapassa a marca de 1 milhão de cliques.

Para os fãs, as flores fazem referência ao texto que o cantor publicou em seu Instagram em 2025 ao anunciar sua pausa na carreira.

“É preciso criar espaço para que uma árvore cresça, e vou fazer isso do lado de cá. Viver para criar, ou só viver por viver, que já é o bastante. Até qualquer dia”, escreveu o artista no post.

Os rumores sobre o retorno do cantor ganharam ainda mais força nas últimas semanas após relatos de que Jão teria gravado um novo clipe na capital paulista e, mais recentemente, com o anúncio de um evento descrito como “Audição - Jão”, registrado no Diário Oficial do Município de São Paulo e autorizado pela prefeitura, que está previsto para o próximo domingo (26), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

As especulações para o início de uma possível nova turnê segue entre os fãs e inclui ainda um show marcado para setembro no Nubank Parque (antigo Allianz Parque) e anunciado apenas como de um “cantor pop nacional”.

Em pausa na carreira desde abril de 2025, para se dedicar à família após o falecimento do seu pai, Jão ainda não anunciou oficialmente um novo projeto e se mantém longe das redes sociais.

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