Curiosidades Japonês que aprendeu a falar português com sotaque do Recife viraliza na internet; veja vídeo Publicado no TikTok, o vídeo viralizou rapidamente e chamou a atenção dos iternautas pela fluência do entrevistado em português

A entrevista com Ryu, um japonês nativo que aprendeu a falar português trabalhando em uma churrascaria tomou conta da internet. Publicado no TikTok, o vídeo viralizou rapidamente e chamou a atenção dos internautas pela fluência do entrevistado em português com um detalhe curioso: o sotaque de Recife.



Na entrevista, Ryu explica como aprendeu a falar português. "Eu tive que trabalhar, entendesse? E aí fui lá, fazer uma entrevista em uma churrascaria e aí nem lembrava. Três semanas depois, o dono me ligou e disse assim: 'Tá contratado'. Eu disse, oxente, eu não lembrava de nada!", diz.

O japonês relata que, quando estava aprendendo o idioma, foi trolado pelos colegas no Brasil. "O brasileiro tem um negócio que gosta ensinar palavrão, essas coisas, entendesse? Besteira. Daí, eu comecei a falar um monte de besteira. Mas eu já aprendi direitinho", lembra.



Em outro trecho, ele entrega de onde tirou seu sotaque nordestino. "Fui uma vez [ao Brasil], em Recife mesmo. Fiquei lá 20 dias, visse?"



Veja:

e o japonês que aprendeu português com o sotaque de recife, amei pic.twitter.com/4PbA10ovVc — bowie (@psycokiIler) November 2, 2023





